"Тихий бунт". В матче чемпиона КПЛ не исключили сенсацию

Сегодня, 7 апреля, пройдут оставшиеся матчи в рамках четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

В одном из них встретятся "Туран" - "Ордабасы". Шымкентцы - действующие чемпионы страны. Телеграм-канал Серый CARDINAL не исключил сенсацию:

"Сегодня еще три матча четвертого тура. "Шахтер" вряд ли, что сможет противопоставить "Астане" и, скорее всего, получит четвертую баранку.

Интересно будет посмотреть на "Актобе" Парфенова в матче с более сильным и мастеровитым соперником чем "Кайсар" и "Женис".

Наконец, в третьем матче, некоторые люди предрекли нам неожиданный результат. Мол, "Туран" выйдет биться не не жизнь, а на смерть. Ни на что не намекаем, но сенсация не исключена. Хотя, судя по тому, что идет подковерная борьба, Седнев просто обязан отмобилизовать команду. Если, конечно, против него уже не начался тихий бунт...".