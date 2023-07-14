Тень Твумаси и Эуженио. Почему "Астане" не хватает эффективности в атаке

"Астана" не сумела обыграть тбилисское "Динамо" в первом матче квалификации Лиги чемпионов и теперь для выхода в следующий раунд предстоит показать максимум на выезде в Грузии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чего или кого не хватает столичному клубу с точки зрения атакующего потенциала.

Несколько успешных еврокубковых сезонов "Астаны" при Станимире Стойлове приучили нас к тому, что команда всегда знала - свой гол она забьет, поскольку атакующая линия была укомплектована очень квалифицированными игроками.

Последующие годы, некоторые из которых можно назвать кризисными пошатнули кадровые позиции клуба. И теперь "Астана" в Европе уже не столь грозна по именам. Если раньше мы видели в атаке столичного клуба Патрика Твумаси, Джуниора Кабанангу и того же Марина Томасова (только на несколько лет моложе), то сейчас ситуация изменилась.

С "Динамо" лучшим игроком атаки столичного клуба стал Абат Аймбетов, он забил, постоянно пытался найти момент и угрожать воротам. И такого в "Астане" не было давно, чтобы лучшим игроком атаки являлся казахстанец. Томасов также был достаточно активен, но все-таки годы очевидно влияют на хорвата.

На этом фоне блекло смотрелся левый вингер в команде Бабаяна. Француз Фабьен Урега мало брал инициативу на себя, практически не обострял и в итоге, слева на фланге активнее выглядел латераль Ян Вороговский.

Показательно, что Урегу заменили на защитника Тимура Досмагамбетова. Это многое говорит об эффективности 30-летнего игрока.

Повторимся, ранее легионеры "Астаны" всегда выделялись качеством, а сейчас разница между иностранцами и казахстанцами порой невелика. И это касается как раз Уреги. Это подметил в том числе бывший член тренерского штаба столичного клуба Максим Жалмагамбетов.

Показательно, что Урега не выделяется даже на уровне чемпионата Казахстана. У Фабьена предельно скромная статистика в КПЛ-2023: 16 матчей, 1 гол, 3 ассиста. Конкурент француза по позиции Эльхан Астанов сыграл вдвое меньше в чемпионате и при этом выбил 2+1. То есть, никакого разрыва в классе нет.

И это очень печалит. Ведь тот же Твумаси показывал абсолютно иной уровень результативности. Хотя даже в прошлом году у "Астаны" был мощнейший левый фланг в лице Педро Эуженио. Да, это более дорогостоящие игроки, но если клуб продолжает говорить об амбициях в Лиге чемпионов, то необходимо именно такое качество. Ну или это пробелы селекции, ведь порой можно найти игрока и раскрыть его, как было с молодым и на тот момент неизвестным Твумаси.

Фото: ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 15 12 2 1 33-10 38 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 14 8 4 2 27-13 28 4 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 5 Кайрат 14 7 3 4 28-22 24 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 14 6 3 5 17-18 21 8 Кайсар 14 6 1 7 16-17 19 9 Жетысу 14 5 1 8 13-22 16 10 Шахтер 14 4 3 7 17-20 15 11 Окжетпес 15 4 2 9 14-20 14 12 Мактаарал 15 3 1 11 13-21 10 13 Каспий 14 2 4 8 14-25 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ