Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

"В клубе уже нет легионеров уровня Рукавины". Эксперт - о старте "Астаны" в Лиге чемпионов

"В клубе уже нет легионеров уровня Рукавины". Эксперт - о старте "Астаны" в Лиге чемпионов
©ФК "Астана"

"Астана" в первом матче квалификации Лиги чемпионов не сумела обыграть тбилисское "Динамо" (1:1). Корреспондент Vesti.kz поговорил об итогах прошедшей встречи с экс-игроком сборной Казахстана Максимом Жалмагамбетовым.

- Максим, результат матча "Астана" - "Динамо" разочаровал, но что скажете именно по игре?

- Бросилось в глаза, что как "Астана", так и "Динамо" недостаточно уверенно играли в обороне. Хотя есть и обратная сторона, "Астана" имела шансы забить и это вносит определенный позитив перед ответной игрой.

В Грузии, конечно, будет непросто. Так или иначе это выезд, акклиматизация, другое поле, стадион - все это сказывается. Думаю, будет равная игра и все решит разница в один гол.

- Есть ощущение, что несколько лет назад наши клубы более уверенно играли с грузинскими, армянскими клубами. Почему сейчас даже "Астана" испытывает проблемы?

- Это связано с тем, что у нас низкий уровень в чемпионате. Сколько бы у тебя легионеров не было, ты все равно каждую неделю играешь в чемпионате, где не такой высокий уровень конкуренции.

- Вы сказали про легионеров, но ведь и они сейчас не столько высококлассные, как раньше?

- Да, это факт, уровень легионеров тоже ниже. Условно, в "Астане" сейчас нет иностранца сопоставимого с Рукавиной. Те легионеры, которые есть, они не сильно превосходят казахстанских футболистов.

- "Астана" подписала Вороговского. Вы играли в Бельгии, для вас есть объяснение, почему Ян сам решил вернуться в Казахстан?

- Мне сложно понять, но мы ведь не знаем личную ситуацию, может там семейные вопросы. Но если рассуждать чисто по-футбольному, безусловно, возвращение в Казахстан - не имеет никакого смысла. Однако, повторюсь, мы не знаем, какие были мотивы у Яна.

- Едва ли не все наши клубы ставят задачу выхода в групповой этап еврокубков. Вам не кажется, что это будет трудно реализовать?

- Согласен, всем будет крайне сложно. Может быть, "Астане" чуть легче, учитывая, что они имеют право на ошибку в Лиге чемпионов и могут получить шанс в другом турнире. Но остальным клубам однозначно будет тяжело.

Отметим, что ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Астаной" пройдет 19 июля в Тбилиси (Грузия).

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Астана ФК Лига чемпионов Наши в еврокубках Футбол Вороговский Ян

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus