"В клубе уже нет легионеров уровня Рукавины". Эксперт - о старте "Астаны" в Лиге чемпионов

"Астана" в первом матче квалификации Лиги чемпионов не сумела обыграть тбилисское "Динамо" (1:1). Корреспондент Vesti.kz поговорил об итогах прошедшей встречи с экс-игроком сборной Казахстана Максимом Жалмагамбетовым.

- Максим, результат матча "Астана" - "Динамо" разочаровал, но что скажете именно по игре?

- Бросилось в глаза, что как "Астана", так и "Динамо" недостаточно уверенно играли в обороне. Хотя есть и обратная сторона, "Астана" имела шансы забить и это вносит определенный позитив перед ответной игрой.

В Грузии, конечно, будет непросто. Так или иначе это выезд, акклиматизация, другое поле, стадион - все это сказывается. Думаю, будет равная игра и все решит разница в один гол.

- Есть ощущение, что несколько лет назад наши клубы более уверенно играли с грузинскими, армянскими клубами. Почему сейчас даже "Астана" испытывает проблемы?

- Это связано с тем, что у нас низкий уровень в чемпионате. Сколько бы у тебя легионеров не было, ты все равно каждую неделю играешь в чемпионате, где не такой высокий уровень конкуренции.

- Вы сказали про легионеров, но ведь и они сейчас не столько высококлассные, как раньше?

- Да, это факт, уровень легионеров тоже ниже. Условно, в "Астане" сейчас нет иностранца сопоставимого с Рукавиной. Те легионеры, которые есть, они не сильно превосходят казахстанских футболистов.

- "Астана" подписала Вороговского. Вы играли в Бельгии, для вас есть объяснение, почему Ян сам решил вернуться в Казахстан?

- Мне сложно понять, но мы ведь не знаем личную ситуацию, может там семейные вопросы. Но если рассуждать чисто по-футбольному, безусловно, возвращение в Казахстан - не имеет никакого смысла. Однако, повторюсь, мы не знаем, какие были мотивы у Яна.

- Едва ли не все наши клубы ставят задачу выхода в групповой этап еврокубков. Вам не кажется, что это будет трудно реализовать?

- Согласен, всем будет крайне сложно. Может быть, "Астане" чуть легче, учитывая, что они имеют право на ошибку в Лиге чемпионов и могут получить шанс в другом турнире. Но остальным клубам однозначно будет тяжело.

Отметим, что ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и "Астаной" пройдет 19 июля в Тбилиси (Грузия).