"Тараз" проиграл аутсайдеру в матче с автоголом и не смог приблизиться к "Кайрату"

В Таразе состоялся матч 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, в котором одноименный клуб потерпел поражение от "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:3. Причем хозяева забили первыми и очень быстро. Уже на второй минуте встречи отличился Педро Эуженио. Однако на 32-й минуте Артем Дмитриев сравнял. А на 47-й Берик Шаихов забил автогол, выведя "Жетысу" вперед.

Ситуацию исправил Бауржан Байтана - он сравнял на 70-й минуте. Но уже на 73-й гости вновь повели благодаря голу вышедшего на замену Айбара Жаксылыкова, который в итоге и стал победным.

Подробнее со статистикой встречи можно ознакомиться здесь.

Потерпев поражение,остался на шестом месте турнирной таблицы, тогда как набранные очки приблизили бы его к идущему четвертым "Кайрату". "Жетысу" же остался на последней строчке.

Напомним, что лидирует в КПЛ-2021 "Астана", которая накануне в матче 12-го тура одержала разгромную победу. Ознакомиться с положением команд можно по этой ссылке.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!