"Тараз" прервал победную серию "Кайрата" в КПЛ

"Тараз" и алматинский "Кайрат" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Таразе завершилась со счетом 1:1. У "Кайрата" на седьмой минуте счет открыл Артур Шушеначев, а у хозяев в компенсированное время к первому тайму забил Бауыржан Байтана.

"Тараз" с 22 очками расположился на третьем месте, а "Кайрат" с 20 баллами пока седьмой. Перед этим матчем у "Кайрата" было две победы, а у "Тараза" два поражения.

Напомним, сегодня "Тобол" обыграл "Кызылжар" со счетом 3:1 и догнал "Астану", которая лидирует в чемпионате.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 13 7 3 3 28-12 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 4 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 5 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 6 Актобе 12 6 2 4 13-14 20 7 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 8 Атырау 13 5 4 4 16-14 19 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Махтаарал 13 2 3 8 10-22 9 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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