"Тараз" победил "Кайсар" в матче с камбэком, пятью мячами и автоголом Ахметова

Поражением "Кайсара" от "Тараза" завершился в Кызылорде матч первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:3, причем все голы были забиты в первом тайме.
Благодаря автоголу защитника "Тараза" Елдоса Ахметова "Кайсар" повел уже на пятой минуте.
И на 22-й минуте Максат Байжанов закрепил преимущество команды, сделав 2:0.
Но затем гости забили три мяча подряд. Сначала на 25-й минуте разрыв сократил Абзал Таубай.
Затем на 36-й сравнял счет Абылайхан Жумабек.
А в добавленное к первому тайму время отличился Бауыржан Байтана, его гол в итоге и стал победным.
Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь. Турнирная таблица КПЛ-2021 доступна по этой ссылке.
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