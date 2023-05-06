Тагыберген снова забил со штрафного и принес победу "Ордабасы"

В восьмом туре чемпионата Казахстана "Ордабасы" на своем поле одержал победу над "Кайсаром" (4:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом тайме голом в составе шымкентцев отметился Асхат Тагыберген. Капитан сборной Казахстана забил прямым ударом со штрафного. Для хавбека это уже пятый гол в восьми матчах КПЛ. Любопытно, что Тагыберген не стал праздновать гол, отдав дань уважения "Кайсару" - это родной клуб игрока.

После перерыва нападающий сборной Узбекистана Бобыр Абдихоликов упрочил преимущество "Ордабасы", а до разгромного счет довели защитник Темирлан Ерланов и нападающий Айбар Жаксылыков.

Таким образом, команда Александра Седнева продолжает борьбу за титул, набрав 17 очков.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19 2 Астана 8 6 0 2 12-9 18 3 Ордабасы 8 5 2 1 20-8 17 4 Актобе 8 5 2 1 20-9 17 5 Кайрат 8 4 3 1 19-12 15 6 Тобол 8 3 2 3 12-13 11 7 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10 8 Кайсар 8 3 1 4 11-13 10 9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10 10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7 11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5 12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4 13 Аксу Пв 8 1 1 6 8-18 4 14 Мактаарал 8 1 0 7 5-13 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"