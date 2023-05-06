Тагыберген снова забил со штрафного и принес победу "Ордабасы"

В восьмом туре чемпионата Казахстана "Ордабасы" на своем поле одержал победу над "Кайсаром" (4:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом тайме голом в составе шымкентцев отметился Асхат Тагыберген. Капитан сборной Казахстана забил прямым ударом со штрафного. Для хавбека это уже пятый гол в восьми матчах КПЛ. Любопытно, что Тагыберген не стал праздновать гол, отдав дань уважения "Кайсару" - это родной клуб игрока.
После перерыва нападающий сборной Узбекистана Бобыр Абдихоликов упрочил преимущество "Ордабасы", а до разгромного счет довели защитник Темирлан Ерланов и нападающий Айбар Жаксылыков.
Таким образом, команда Александра Седнева продолжает борьбу за титул, набрав 17 очков.
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