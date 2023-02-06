Сюрпризы от "Ордабасы" и точечное усиление "Астаны". Топ-7 трансферов КПЛ

Грозное подкрепление атаки в "Астане" и "Ордабасы", неожиданный разворот в карьере Рамазана Оразова и новый дирижер в полузащите "Актобе". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о самых интересных и громких трансферах чемпионата Казахстана на данном этапе межсезонья.

Бобур Абдухоликов, 27 лет, нападающий, "Ордабасы"

На сегодня это едва ли не самая громкая сделка в КПЛ. Амбиции "Ордабасы" в январе росли с каждым днем и фамилии потенциальных новичков удивляли все больше. Абдухоликов как обложка всей селекции шымкентского клуба этой зимой. Лучший бомбардир чемпионата Беларуси, игрок сборной Узбекистана, в расцвете сил, с пачкой предложений из России и других стран поехал в "Ордабасы". Это решение удивило абсолютно всех, кто видел Абдухоликова в деле. В общем, пока выглядит так, что уровень игрока превосходит уровень команды, но эти авансы форварду еще предстоит оправдать, все-таки КПЛ на сегодня это более конкурентная лига, нежели белорусский чемпионат, где Бобур был звездой.

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Демба Дарбо, 24 года, нападающий, "Астана"

Конкуренцию Абдухоликову в борьбе за звание лучшего бомбардира КПЛ способен навязать новичок "Астаны" Демба Дарбо. Гамбиец относительно недавно также выступал в Беларуси и был не менее эффективен. С сезона 2020/21, когда Дарбо оказался в македонском "Шкупи", он практически обходился без спадов. Небольшой застой по голам был лишь в последние три месяца в 2022 году, когда форвард выступал за "Аль-Наср" из Дубая.

По набору навыков Дарбо в потенциале выглядит сильнейшим нападающим в Казахстане. Если вспоминать как при Стойлове и Бабаяне прогрессировали такие африканские игроки как Твумаси и Кабананга, есть ощущение, что и на этот раз тренерский штаб "Астаны" не прогадал с выбором и Дарбо поможет клубу не только в КПЛ, но и еврокубках.

Рамазан Оразов, 25 лет, полузащитник, "Аксу"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от F.C Aqsu (@fcaqsu)

Пока самый резонансный трансфер среди казахстанских игроков. В 2022 Оразов провел качественный отрезок как на клубном уровне, так и в сборной. Казалось, что дальше последует повышение или как минимум сохранение того же статуса. Оразов долгое время искал варианты в Европе, но увы до трансфера дело так и не дошло. Тем не менее, внутри КПЛ на хавбека был спрос: новый контракт от "Актобе", а также интерес от "Астаны". Однако в итоге Оразов поехал в "Аксу". Возможно, это краткосрочное решение до лета, а дальше снова будут попытки перебраться в Европу, но этот переход так или иначе вызывает недоумение. Примечательно, что в двух из трех матчей "Аксу" на сборах Оразов уже успел дважды получить красную карточку, похоже, некая рефлексия затронула в том числе самого игрока.

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Абылайхан Жумабек, 21 год, нападающий, "Актобе"

В последний год тенденция такова, что большинство молодых казахстанских талантов переезжают именно в "Актобе". Именно поэтому переход Жумабека представляется логичным, как для клуба, так и для игрока. Да, теперь форварду придется выйти из тепличных условий "Тараза" и привыкать к более высокой конкуренции и давлению в "Актобе", но это должно помочь ему прогрессировать.

Йосип Чондрич, 29 лет, вратарь, "Астана"

Обновив оборону с помощью Жарко Томашевича и Алексы Амановича, "Астана" предсказуемо нашла еще и нового вратаря. Вместо серба Марко Милошевича клуб подписал хорвата Йосипа Чондрича. У него за спиной неплохие годы в родном чемпионате, противоречивый сезон в РПЛ и успешный период за боснийский "Зриньски". Очевидно, что Чондрич пришел в "Астану" как первый номер, а значит Александру Заруцкому вновь придется выполнять роль сменщика.

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Мамаду Мбодж, 29 лет, защитник, "Ордабасы"

Еще один официально подтвержденный переход со стороны шымкентского клуба. На старте европейской карьеры Мбодж оказался в "Црвене Звезде", но реализовать себя в гранде сербского футбола не получилось. Однако, сенегалец в дальнейшем был очень стабилен. Сначала он выдал качественные три года в Литве за "Жальгирис", а потом четыре сезона был игроком основной обоймы в бакинском "Нефтчи".

Для обороны "Ордабасы" это полезный апгрейд, Мбодж способен удачно вписаться в тройку центрбеков с Темирланом Ерлановым и Сергеем Малым.

Леонель Струмия, 30 лет, центральный полузащитник, "Актобе"

Игрока такого плана "Актобе" не хватало еще в прошлом году. В опорной зоне у Карповича были лишь опорники разрушительного плана, но теперь есть другое кадровое решение. Струмия - контролирующий опорник с аргентинской школой и восьмилетней карьерой в чемпионате Латвии (плюс больше 20 матчей в еврокубках).

Пока нельзя сказать, что это игрок топ-уровня для КПЛ, но это футболист с необходимым функционалом именно для "Актобе". В целом, если учитывать пример Уго Видемона, селекционный ориентир "Актобе" на чемпионаты стран Балтии представляется обоснованным и эффективным в плане цены и качества.

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