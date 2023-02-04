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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове

"Идут переговоры с российским спонсором". Президент "Ордабасы" - о долгах, трансферах и Астанове
©ПФЛК

"Ордабасы" неожиданно стал едва ли не самым активным участником зимнего трансферного окна в Казахстане. Как это стало возможным, учитывая долги клуба за прошлые годы, сколько финансовых средств готов выделить один из возможных спонсоров и каким образом шымкентцы удержали в своих рядах Эльхана Астанова - на эти вопросы в беседе с корреспондентом Vesti.kz ответил руководитель "Ордабасы" Бауыржан Абдубаитов

В первую очередь Бауыржан Тойшыбекович объяснил, какова ситуация с долгами, и почему это не повлияет на участие в еврокубках: 

"На данный момент возникло много обсуждений относительно нашей активной работы по комплектации состава, особенно в контексте того, что на клуб наложен трансферный бан. Поэтому хотел бы прояснить ситуацию. Наш долг, который мы должны погасить именно в этом году, не критичный, нам по силам его закрыть. Бан наложен только в связи с долгами по заработным платам, значительную часть мы погасили еще в прошлом году, благодаря спонсорским вложениям, в ближайшее время погасим и оставшуюся часть.

Кроме того, надо отделять долги по налогам и поставщикам - это совершенно другой вопрос, и он никак не влияет на наше участие в еврокубках, поскольку нам дали пять лет для погашения именно этих задолженностей. 

Ранее озвученный мной курс на то, чтобы воспитывать молодых игроков и выгодно продавать их, остается актуальным. Поверьте, мы не гонимся за сиюминутным результатом и не хотим достичь успеха лишь в одном сезоне, а потом испытывать проблемы. Мы понимаем, что рано или поздно придется уйти с бюджетной иглы и хотим быть экономически здоровым клубом. Для этого мы должны помогать игрокам прогрессировать и продавать их, а также зарабатывать благодаря выступлениям в еврокубках. Высокие результаты и развитие игроков - это составляющие, которые также имеют важное значение для привлечения спонсоров. 

Если подробнее говорить о возможном привлечении спонсоров, у нас есть коммуникация с одной из крупнейших российских компаний, переговоры идут. Там будут условия с их стороны, их реализация зависит не только от клуба, но если все получится, то в "Ордабасы" поступит два миллиарда тенге". 

Привлечение игроков сборной Казахстана и качественных легионеров также актуальный вопрос в отношении "Ордабасы". Абдубаитов рассказал, как удалось совершить эти трансферы и почему в команде остался один из лучших игроков прошлого сезона КПЛ Эльхан Астанов: 

"На данный момент мы подписали лишь четырех иностранных игроков – это Умаров, Абдухоликов, Брага и Мбодж, они все достаточно перспективные, и я уверен, на них будет спрос в будущем. Кадири мы брали на просмотр, но на сегодня он не готов, у нас нет времени терять несколько месяцев на набор его формы. Вероятно, мы подпишем еще одного-двух иностранцев. 

Но, конечно, мы не забываем про местных игроков, а также футболистов уровня сборной Казахстана, которые необходимы команде для решения поставленных задач. 

Как нам удалось подписать ведущих игроков сборной Казахстана? Здесь много составляющих. Как привлечение спонсоров, так и работа менеджмента. В частности, мы делаем упор не на зарплаты, а на бонусы в случае выполнения определенных задач. Например, если клуб выйдет в групповой этап Лиги конференций или займет призовое место в чемпионате Казахстана, тогда действительно предусмотрены высокие бонусы. 

Каким образом в команде остался Астанов? На протяжении двух месяцев мы вели тяжелую работу и, можно сказать, испытывали конкуренцию за некоторых игроков, в их числе Астанов, Умаров, Абдухоликов. На них по-прежнему остается огромный спрос со стороны зарубежных клубов из Турции, России и Польши. Мы провели титаническую работу и очень рады, что эти игроки в нашем составе. Но я отмечу, что в первую очередь мы учитывали желание футболистов, действительно ли они хотят играть за "Ордабасы". Мы ни в коем случае не хотели удерживать игроков всеми способами, мы разговариваем, предоставляем условия, но самое главное – их мотивация - выступать за наш клуб.

К Эльхану, в частности, был интерес от "Астаны" и российских клубов, но мы долго с ним беседовали, он думал, взвешивал. Но вскоре он увидел, какие задачи мы хотим ставить в будущем сезоне и какая перспектива появляется у команды, поэтому он предпочел остаться в "Ордабасы". То же самое касается Умарова и Абдухоликова". 

Напомним, что "Ордабасы" в прошлом году завоевал Кубок Казахстана и таким образом примет участие в будущем розыгрыше Лиги конференций.  

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Межсезонье в КПЛ Сборная РК по футболу

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