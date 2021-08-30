Стало известно, сколько казахстанские клубы потратили на трансферы за последние десять лет

Казахстанские клубы за последние десять лет потратили почти в шесть раз больше средств на трансферы, чем заработали на продаже футболистов. Об этом стало известно в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сообщается, что за десять лет казахстанские футбольные клубы потратили на трансферы 34,1 миллиона долларов. Заработали же на продаже они лишь 6,4 миллиона. Итоговый баланс, понятное дело, отрицательный - минус 27,7 миллиона долларов.

Лидерами по затратам стали английские клубы, раскошелившиеся на 12,4 миллиарда долларов. Зато в заработке на трансферах равных не оказалось испанцам - 6,1 миллиарда. Самый лучший баланс вырученных средств у португальских клубов - плюс 2,9 миллиарда долларов.

Отметим, что российские клубы за аналогичный период заработали 855 миллионов долларов, а потратили на покупку игроков 1,7 миллиарда.

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