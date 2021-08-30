В самой середине, или какое место занимает "Кайрат" по стоимости составов среди клубов групповой стадии Лиги конференций

Суммарная рыночная стоимость игроков "Кайрата" выше, чем у большинства других клубов, вышедших в групповой этап Лиги конференций. Авторитетный портал Transfermarkt в рейтинге команд-участниц поставил алматинский клуб на 16-е место из 32-х, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стоимость состава "Кайрата" равна 21,4 миллиона евро, а самым дорогостоящим футболистом действующих чемпионов страны является польский полузащитник Яцек Гуральски - 2,3 миллиона. Таким образом, алматинцы уступают по стоимости 15 командам, но при этом опережают 16 остальных клубов.

Самым дорогим составом во всем турнире владеет английский "Тоттенхэм" - 694 миллиона евро. Следом идут итальянская "Рома" (423,15 миллиона) и французский "Ренн" (263,15 миллиона).

Десятку самых дорогостоящих коллективов замыкает соперник "Кайрата" по групповому этапу - швейцарский "Базель". Суммарная рыночная стоимость "красно-синих" составляет 46,85 миллиона евро.

"Базель": плагиат "Барселоны", игры с "Тоболом" и фанат-легенда. Что известно о сопернике "Кайрата" по Лиге конференций

Составы кипрской "Омонии" и азербайджанского "Карабаха", двух других соперников "Кайрата" по групповой стадии оценены в 15,85 и 12,28 миллиона евро соответственно. В рейтинге эти коллективы заняли 20-е и 24-е места.

Самым дорогим футболистом Лиги конференций является лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн. Его стоимость равна 120 миллионам евро.

Напомним, что "Кайрат" начнет выступления в групповом этапе 16 сентября. В этот день алматинцы на своем поле примут гостей из "Омонии".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!