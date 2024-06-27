Стало известно о новом усилении "Астаны". Его сборная играла на Евро-2024

29-летний защитник загребского "Локомотива" Карло Бартолец в ближайшее время может перейти в "Астану", передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Kazakh_football_inside.

Бартолец – воспитанник загребского "Динамо". На родине также выступал за "Осиек", за границей - за датские "Норшелланн", "Копенгаген" и венгерскую "Академию Пушкаша".

С 2018 по 2019 год вызывался в сборную Хорватии, за которую провел пять матчей. Как известно, хорваты играли на чемпионате Европы-2024 в Германии, но не смогли выйти из группы.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Ранее стало известно, что еще один футболист загребского "Локомотива" близок к переходу в "Астану", подробности - тут.