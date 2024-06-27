"Астана" нашла защитника перед еврокубками. Он играл за "Бенфику" и сборную Хорватии

26-летний хорватский защитник Бранимир Калаица близок к переходу в "Астану", передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала Kazakh_football_inside, футболист загребского "Локомотива" в ближайшее время может пополнить состав столичного клуба.

Бранимир является воспитанником другого клуба из Загреба - "Динамо". В молодом возрасте играл за португальскую "Бенфику".

Также вызывался в сборные Хорватии до 16, 17, 18, 19, 21 и 23 лет.

Добавим, что в свою время "Уотфорд", "Лидс" и "Селтик" также были заинтересованы в его подписании.

"Астана" стартует со второго отборочного раунда Лиги конференций. Соперником казахстанской команды будет победитель пары Торпедо" (Беларусь) - "Милсами" (Молдова). Первый матч пройдет 25 июля на выезде, ответный - 1 августа в Казахстане.