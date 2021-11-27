Стала известна дата первого сбора "Астаны"

Футбольный клуб "Астана" 8 января 2022 года начнет подготовку к новому сезону. Об этом передает ​​Meta-ratings.kz.

Отмечается, что два сбора астанчане проведут в Турции. Заключительный пройдет в​ Нур-Султане. План подготовительного периода может быть изменен в случае изменения формата Суперкубка Казахстана.

В КПЛ-2021 столичная команда финишировала на втором месте, а 21 ноября получила нового тренера.

Ранее сообщалось, что астанчане не рассчитывают на Александра Заруцкого, вместо которого хотят подписать другого вратаря.