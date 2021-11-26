Новый тренер "Астаны" определился с приоритетным трансфером на зиму

Новый главный тренер "Астаны" Срджан Благоевич уже обозначил приоритетную цель на роль первого номера, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что в футбольной философии Благоевича важное звено - вратарь, хорошо играющий ногами. Поэтому он уже обозначил руководству клуба необходимость поиска голкипера именно такого типажа. Основным кандидатом на эту позицию является хорошо известный сербскому специалисту соотечественник Марко Милошевич.

30-летний вратарь последние два сезона провел в ФК "Каспий", в КПЛ на его счету 43 матча, в которых он пропустил 62 мяча (по 31 голу в каждом сезоне). Вероятность его появления в "Астане" весьма высока. Дело не только в самом желании Благоевича, но и в завершившихся контрактах двух голкиперов столичного клуба - Дмитрия Непогодова и Александра Заруцкого.

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Напомним, что Благоевич официально принял "Астану" 21 ноября. Под руководством сербского специалиста "Каспий" завершил сезон в КПЛ-2021 на восьмом месте, в то время как астанчане стали вторыми.