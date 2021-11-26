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"Астана" решила судьбу натурализованного футболиста

"Астана" решила судьбу натурализованного футболиста
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Новый тренерский штаб "Астаны" не рассчитывает на голкипера команды Александра Заруцкого. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

28-летний вратарь во второй части сезона вытеснил из основного состава Дмитрия Непогодова и прочно занял пост номер один. Но и до перехода в "Астану" Заруцкий зарекомендовал себя как качественный голкипер, способный вызвать интерес за рубежом: минувшей зимой он прошел просмотр в тульском "Арсенале" и был близок к подписанию контракта, но не пожелал мириться со статусом третьего вратаря.

Теперь Заруцкий может предпринять вторую попытку для переезда в РПЛ. Правда, для этого необходимо, чтобы совпали определенные обстоятельства: подмосковные "Химки" рассматривают Заруцкого в качестве замены Илье Лантратову - своему основному вратарю, к которому есть интерес со стороны более богатых клубов России. И если он будет продан в январе, то Заруцкий может оказаться в Подмосковье.

Напомним, что Заруцкий родился во Владикавказе, где и начинал заниматься футболом. В 2013 году принял казахстанское гражданство и подписал контракт с карагандинским "Шахтером". Также в его карьере были "Кызыл-Жар СК", "Атырау", "Иртыш" и "Кайсар".

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Метки:
Астана ФК Рахимов Нижат КПЛ-2021

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