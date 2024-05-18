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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии 1

Стал известен новый тренер "Кайрата": это не Гончаренко

Стал известен новый тренер "Кайрата": это не Гончаренко
©ФК "Кайрат"

Стало известно, кто может возглавить футбольный клуб "Кайрат" из Алматы, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала ЖаркOFF, новым главным тренером "желто-черных" станет Александр Кержаков. Россиянин ранее тренировал сербский "Спартак" (Суботица), кипрскую "Кармиотиссу", "Нижний Новгород", "Томь", а также сборную России до 17 лет.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" близок к договоренности с белорусским тренером Виктором Гончаренко, подробности - тут.

Напомним, что алматинцы по ходу сезона отправили в отставку казахстанца Кирилла Кекера, оставшегося в системе клуба. Вместо него временно исполняет обязанности главного тренера другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

В нынешнем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) кайратовцы идут на третьем месте в таблице, набрав 14 очков в восьми матчах.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 7 4 2 1 9-7 14
3 Кайрат 8 4 2 2 8-6 14
4 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
5 Жетысу 7 4 1 2 7-6 13
6 Тобол 7 3 3 1 10-6 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
10 Кызылжар 8 2 2 4 9-8 8
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Женис 9 2 1 6 4-15 7
13 Шахтер 7 1 1 5 2-11 4
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Кайрат ФК Футбол

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