Стал известен новый тренер "Кайрата": это не Гончаренко

Стало известно, кто может возглавить футбольный клуб "Кайрат" из Алматы, передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала ЖаркOFF, новым главным тренером "желто-черных" станет Александр Кержаков. Россиянин ранее тренировал сербский "Спартак" (Суботица), кипрскую "Кармиотиссу", "Нижний Новгород", "Томь", а также сборную России до 17 лет.

Ранее сообщалось, что "Кайрат" близок к договоренности с белорусским тренером Виктором Гончаренко, подробности - тут.

Напомним, что алматинцы по ходу сезона отправили в отставку казахстанца Кирилла Кекера, оставшегося в системе клуба. Вместо него временно исполняет обязанности главного тренера другой казахстанец Рафаэль Уразбахтин.

В нынешнем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) кайратовцы идут на третьем месте в таблице, набрав 14 очков в восьми матчах.