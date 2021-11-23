Сравнение с Алипом, гол-шедевр и доверие Благоевича. В "Каспии" расцвел новый защитник для сборной Казахстана

Среди молодых защитников сейчас чаще и больше говорят про Нуралы Алипа и Алибека Касыма, при этом в прошедшем сезоне ярко проявил себя еще один центрбек Талгат Кусяпов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьерном пути игрока и его выступлении за "Каспий".

Кусяпов родом из Актау, но в юношеском возрасте на него обратили внимание скауты сразу нескольких клубов, в том числе "Кайрата":

"Заметили его на турнире памяти Виктора Новоторжина. Просматривал все игры, приехала команда из Актау. Обратил внимание на двоих - Талгата Кусяпова и Нуралы Алипа. Кусяпов тогда играл в нападении слева, Алип - рядом с ним, только в полузащите, они в паре хорошо взаимодействовали. Оба левоногие, высокие, габаритные, что сразу бросилось в глаза.

Кусяпов был быстрее, развивался стремительнее, а вот Алип выглядел флегматичным, спокойным, и это у него до сих пор осталось, но в общем тогда он не выделялся", - так описывал игрока бывший руководитель департамента скаутинга Академии "Кайрата" Павел Черепанов.

В итоге Кусяпов попал в "Кайрат" вместе с Алипом, но спустя недолгое время перебрался в "Астану", по слухам, там предложили улучшенные условия.

В 2017 году Талгат дебютировал за столичный клуб в КПЛ под руководством Станимира Стойлова. Но затем юноша пошел в первую лигу набираться опыта и прибавлять физически. Сезон в "Окжетпесе", потом еще один в "Каспии", а затем снова год в Кокшетау, только уже в рамках КПЛ.

В прошлом году Талгат был игроком резерва у Андрея Карповича, рисковать и наигрывать молодого центрбека тренер не стал, тем более турнирные обстоятельства не позволяли, как мы помним, "Окжетпес" в итоге вылетел. Кусяпов все это время принадлежал "Астане", но там предоставлять полноценный шанс игроку не собирались. В итоге защитник снова вернулся в родной "Каспий".

И прошедший сезон стал для Кусяпова прорывным. Под руководством Срджана Благоевича он отыграл больше половины игр чемпионата. Молодой казахстанец фактически заменил опытнейшего Илью Воротникова.

В 12-м туре Кусяпов появился в основе в матче с "Шахтером" и больше не выпадал из старта до конца чемпионата. Талгат отлично адаптировался в системе Благоевича, где очень важное значение имеет короткий и средний пас для выхода из обороны. В этом смысле у Кусяпова, как и у того же Алипа, есть преимущество - он левоногий, центральных защитников с подобными данными у нас немного. Процент точных передач Кусяпова в среднем не падал ниже 80. Кроме того, в арсенале защитника отличные физические данные, но при этом игра головой пока является скорее недостатком, в этом компоненте ему еще предстоит прибавлять.

Благоевич сумел раскрепостить молодого защитника, и это в том числе помогло атаке. Так, Кусяпов отличился в принципиальном для него матче чемпионата с "Астаной" (это стало началом камбэка "Каспия", который отыгрался с 0:2), а потом забил поистине роскошный гол в Кубке в ворота "Турана".

Этот гол восхитил не только игроков "Каспия", но и тренера, вот что сказал Благоевич после той встречи:

"Не могу не выделить невероятный гол Талгата Кусяпова, который решил исход встречи. Такие моменты делают футбол интересной и зрелищной игрой. Решение, которое он принял, прежде всего принесет ему подтверждение того, что он способен на многое".

Любопытно, останется ли Кусяпов в "Каспии" или последует за тем же Благоевичем в "Астану", где он наконец может стать основным футболистом. Но так или иначе, уже радует, что после нескольких аренд и в целом непростого старта карьеры 22-летний защитник все-таки начал прогрессировать и ворвался в КПЛ. При должном подходе и работе игрока, возможно, уже в следующем году мы увидим Талгата в списке национальной сборной.