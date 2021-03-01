Сохранили Хубулова, заменили Горовенко на Алиева, вернули Шацкого. "Шахтер": превью к сезону

После долгого периода простоя "Шахтер" вернулся в лидирующий пул команд КПЛ, но теперь клубу важно закрепиться на этой ступени. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему Али Алиев заменил Константина Горовенко на посту главного тренера, что не хватает нынешнему составу и каковы были ключевые потери и приобретения карагандинской команды.

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Когда ты занимаешь четвертое место и впервые за долгие годы выводишь клуб в еврокубки, есть ощущение, что твое будущее определено как минимум на год вперед. Но в казахстанском футболе ничего не гарантировано. Константин Горовенко неожиданно остался без работы после прошедшего сезона в "Шахтере". Есть версия, что молодой тренер лишился нового контракта на праздничном банкете клуба, где он, скажем так, козырял предложениями от других команд, что, вероятно, не совсем понравилось руководству. Любопытно, что позже Горовенко вроде бы возглавил "Жетысу", но спустя некоторое время талдыкорганцы изменили решение и доверили команду Ринату Алюетову.

Но вернемся к главному. "Шахтер" возглавил Али Алиев. Не будет преувеличением сказать, что он самый амбициозный тренер будущего сезона. Алиев ждал полноценного шанса в премьер-лиге, по его фактуре и мотивации заметно, что он не просто хочет провести качественный сезон, но и по-настоящему терзать большие клубы, а также желает доказать, что даже в относительно скромных условиях можно дать результат и попутно развивать молодых игроков. Выполнима ли такая комбинация задач - покажет сезон.

Трансферы

Достаточно весомой потерей для "Шахтера" в прошедшую зиму стал лишь нигерийский опорник Мохаммед Усман. При этом также ушли молодой перспективный вратарь Егор Цуприков и опытный игрок сборной Эстонии Сергей Зенев, но "горняки" нашли новых игроков на эти позиции. Одной из самых важных сделок для "Шахтера" стало возвращение Игоря Шацкого (таким образом произошел своеобразный обмен вратарями между "Шахтером" и "Тоболом"). Столь же значимым оказалось продление контракта с наиболее опасным атакующим игроком клуба прошлого сезона Арсеном Хубуловым, который был достаточно востребован даже за рубежом, но все же остался в Караганде. Также отличным трансфером для "горняков" стало приглашение защитника Ивана Графа, хорвата очень высоко котирует Алиев (он даже включал его в символическую сборную прошлого сезона КПЛ), и поэтому неудивительно, что одним из первых новичков стал именно экс-игрок "Кайсара".

Также "Шахтер" заменил Усмана другим нигерийцем Соломоном Удо (правда, у него паспорт Армении), добавил ротации в оборону в лице Карама Султанова, вернул в Казахстан цепкого сербского опорника Вука Митошевича, заполнил фланги обороны с помощью Михаила Габышева и Ескендира Кыбырая, ну и наконец разнообразил атаку еще одним африканцем Джозефом Ома и украинским нападающим Евгением Павловым. Ожидается, что в марте карагандинцы также заключат соглашения еще с двумя игроками, один из них украинский полузащитник Виталий Балашов, а второй пока неизвестен, но предположительно это будет иностранец на позицию латераля (вероятная замена ушедшему Абделю Ламанжу). Это неидеальная трансферная кампания "Шахтера", например, "горняки" активно интересовались Романом Муртазаевым и Элгуджей Лобжанидзе, но их забрали клубы с более широкими возможностями.

Недостатки

При всей эффективности Хубулова, талантливой молодежи и новичках есть стойкое ощущение, что "Шахтеру" не хватает вариативности и класса в атаке. Как раз поэтому клуб пытался подписать упомянутых Муртазаева и Лобжанидзе. Таттыбаев и Павлов никогда не забивали много (хотя бы больше десяти голов) на уровне высших лиг, молодые Пайруз и Кривенцев пока не выдали даже одного стабильно яркого сезона, возможности Джозефа Ома нам лишь предстоит узнать в этом году. Интересно, как будет решать эту потенциально трудную задачу Алиев.

Игры на сборах

"Шахтер" 2:1 "Нефтехимик" (Алишаускас)

"Шахтер" 2:1 "Олимп-Долгопрудный" (Галкин, Пайруз)

"Шахтер" 1:1 "Самгурали" (Хубулов)

"Шахтер" 0:1 "Ахмат"

"Шахтер" 5:0 "Казанка" (Галкин, Баа, Кыбырай, Кривенцев 2)

Оптимальный состав

Шацкий вернулся в "Шахтер" не просто как отличный вратарь, воспитанник, но и как человек, который будет одним из лидеров раздевалки, капитаном команды. Поэтому сейчас шансы Шацкого на место в основе значительно выше, хотя и Тимурбек Закиров является вполне достойным конкурентом для Игоря.

В обороне на сборах "Шахтер" часто применял схему в три центральных защитника, оптимальное сочетание выглядит так: Граф, Буйволов, Баа. С латерелями, на которых возложен огромный объем работы, пока все сложнее. Справа могут сыграть Габышев и Наджарян, слева Кыбырай и тот самый возможный новичок-иностранец.

В опорной зоне есть три кандидата: Митошевич, Бакаев и Удо, пока более оптимальной выглядит связка двух новичков.

В атакующей тройке почти наверняка забронировано место за Хубуловым, а дальше все не так очевидно. Судя по сборам больше шансов на основу имеет молодой Кривенцев, а в центре нападения ожидается конкуренция между Таттыбаевым и Павловым.

Фото: ФК "Шахтер"©

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