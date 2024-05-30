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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сменит Шацкого? Почему вратарь "Ордабасы" должен сыграть за сборную Казахстана

Сменит Шацкого? Почему вратарь "Ордабасы" должен сыграть за сборную Казахстана
©КФФ

В июне сборная Казахстана проведет два товарищеских матча и это выглядит идеальным шансом для новых кадровых решений со стороны Магомеда Адиева. Корреспондент Vesti.kz убежден, что один из лидеров "Ордабасы" Бекхан Шайзада заслужил игровое время в майке национальной команды. 

Стоит отметить, что с момента прихода Адиева, бессменным первым номером сборной является Игорь Шацкий. Эта ставка полностью оправдала себя и Шацкий глобально никогда не подводил тренерский штаб. Но надо учитывать, что Игорь не молодеет (ему 35 лет) и проверять других кандидатов не только в тренировочном процессе, но и в игровом режиме необходимо.  

Справедливости ради, у Шацкого за этот период не было столь же стабильной оппозиции рядом. Да, Стас Покатилов, возможно, не уступает в уровне и точно превосходит в опыте (в том числе международном), но он сразу обозначил, что быть вторым номером не желает. 

Александр Заруцкий вызванный и на нынешний сбор не является стопроцентным игроком основы в "Астане", да и не сказать, что он превосходит Шацкого. Магомед Мусаевич всегда отмечал прежде всего человеческие качества Заруцкого внутри раздевалки. 

Данил Устименко о котором в том числе мы часто говорили, как о самом вероятном сменщике Шацкого в ближайшие годы, вдруг оказался на скамейке в родном "Кайрате". Хотя "вдруг" здесь не совсем уместно, у Данила, к сожалению, на старте сезона были результативные ошибки и даже в "Кайрате" его "ссылку" в запас восприняли как разумный шаг на данный момент. 

В итоге, главным конкурентом Шацкого сейчас выглядит Бекхан Шайзада. Вратарь "Ордабасы" окончательно заматерел, прибавил во многих аспектах, взял титулы и вышел на новый уровень. Сейчас Бекхан лидер в чемпионате Казахстана по сухим матчам (4), в Топ-3 по числу отраженных ударов (22) и пропустил меньше всех в лиге (5 голов) из числе вратарей, сыгравших все матчи в нынешнем сезоне. 

В клубе Шайзада пока спокойно справляется с конкуренцией со стороны вратаря молодежной сборной Хорватии Карло Сентича, он сыграл во всех матчах этого сезона, кроме одной игры в Кубке Лиги. 

Нынешнее игровое и ментальное состояние Шайзады говорит о том, что он готов к полноценному дебюту за сборную. Да, фактически он уже дебютировал, он отыграл тайм с Туркменистаном в закрытом матче на сборе в Дубае, но та игра судя по всему не пошла в зачет рейтинга ФИФА. Поэтому матч с Арменией или Азербайджаном может стать полноценным дебютом для представителя "Ордабасы". 

Фото: ФК "Ордабасы"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК Сборная РК по футболу КПЛ Футбол

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