Сменит Шацкого? Почему вратарь "Ордабасы" должен сыграть за сборную Казахстана

В июне сборная Казахстана проведет два товарищеских матча и это выглядит идеальным шансом для новых кадровых решений со стороны Магомеда Адиева. Корреспондент Vesti.kz убежден, что один из лидеров "Ордабасы" Бекхан Шайзада заслужил игровое время в майке национальной команды.

Стоит отметить, что с момента прихода Адиева, бессменным первым номером сборной является Игорь Шацкий. Эта ставка полностью оправдала себя и Шацкий глобально никогда не подводил тренерский штаб. Но надо учитывать, что Игорь не молодеет (ему 35 лет) и проверять других кандидатов не только в тренировочном процессе, но и в игровом режиме необходимо.

Справедливости ради, у Шацкого за этот период не было столь же стабильной оппозиции рядом. Да, Стас Покатилов, возможно, не уступает в уровне и точно превосходит в опыте (в том числе международном), но он сразу обозначил, что быть вторым номером не желает.

Александр Заруцкий вызванный и на нынешний сбор не является стопроцентным игроком основы в "Астане", да и не сказать, что он превосходит Шацкого. Магомед Мусаевич всегда отмечал прежде всего человеческие качества Заруцкого внутри раздевалки.

Данил Устименко о котором в том числе мы часто говорили, как о самом вероятном сменщике Шацкого в ближайшие годы, вдруг оказался на скамейке в родном "Кайрате". Хотя "вдруг" здесь не совсем уместно, у Данила, к сожалению, на старте сезона были результативные ошибки и даже в "Кайрате" его "ссылку" в запас восприняли как разумный шаг на данный момент.

В итоге, главным конкурентом Шацкого сейчас выглядит Бекхан Шайзада. Вратарь "Ордабасы" окончательно заматерел, прибавил во многих аспектах, взял титулы и вышел на новый уровень. Сейчас Бекхан лидер в чемпионате Казахстана по сухим матчам (4), в Топ-3 по числу отраженных ударов (22) и пропустил меньше всех в лиге (5 голов) из числе вратарей, сыгравших все матчи в нынешнем сезоне.

В клубе Шайзада пока спокойно справляется с конкуренцией со стороны вратаря молодежной сборной Хорватии Карло Сентича, он сыграл во всех матчах этого сезона, кроме одной игры в Кубке Лиги.

Нынешнее игровое и ментальное состояние Шайзады говорит о том, что он готов к полноценному дебюту за сборную. Да, фактически он уже дебютировал, он отыграл тайм с Туркменистаном в закрытом матче на сборе в Дубае, но та игра судя по всему не пошла в зачет рейтинга ФИФА. Поэтому матч с Арменией или Азербайджаном может стать полноценным дебютом для представителя "Ордабасы".

Фото: ФК "Ордабасы"©