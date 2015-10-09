Сменили тренера и вернулись к легионерам. "Кайсар" станет сенсацией в КПЛ-2026?

В Кызылорде ожидается футбольный бум - новый стадион уже есть, на очереди строительство академии, а в самом клубе происходят важные кадровые изменения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему "Кайсар" может стать открытием в новом сезоне чемпионата Казахстана.

Да, не все встретили смену главного тренера в "Кайсаре" положительно. И действительно работа Виктора Кумыкова в Кызылорде была близка к идеальной, он выжимал максимум из того, что у него было и при этом приносил достойный результат.

Однако, в руководстве "Кайсара" решили идти дальше. И надо сказать, их выбор нового тренера как минимум интересный. По-прежнему молодой (по тренерским меркам) и амбициозный, но при этом уже накопивший серьезный опыт в разных ипостасях и командах Андрей Ферапонтов. Его "Окжетпес" в прошедшем сезоне был крайне симпатичен, там открылись новые имена для сборной и было очевидно, что коллектив это самобытный и управляемый.

В "Кайсаре" могут дать Ферапонтову больше свободы и возможностей. Фундамент для построения крепкой команды там выглядит более монолитным, чем в том же Кокшетау.

У нового руководства кызылординцев есть желание расти, прогрессировать, соответствовать новым реалиям и оправдывать доверие болельщиков.

Внушает доверие и селекционная работа клуба на данный момент. К концу декабря "Кайсар" продлил договоры с важнейшими игроками, которые формируют костяк - Айболом Абикеном, Нурымжаном Салайдином, Думаном Нарзилдаевым и молодым центрбеком Темирланом Мурзагалиевым (за ним охотились более статусные клубы КПЛ).

В то же время, клуб уже плодотворно поработал на внешнем и внутреннем рынке. Да, в "Кайсаре" отказались от эксперимента игры без легионеров, ведь очевидно - если ты хочешь бороться за высокие места, иностранцы тебе необходимы, просто потому что казахстанский рынок игроков весьма ограничен.

Так, в "Кайсар" пришли словацкий вратарь Адам Ковач (был признан лучшим вратарем чемпионата Таджикистана в этом году, поиграл в чемпионате Кипра), крепкий сербский центрхав Никола Цуцкич, уже адаптированный в КПЛ, а также чилийский нападающий Томас Джонс (настрелял 14 голов за сезон во втором по рангу дивизионе Чили).

Но особенно любопытны подписания "Кайсара" среди казахстанцев. Защитники нападающийпоследовали вслед за Андреем Ферапонтовым из "Окжетпеса" Мухамед в этом году дебютировал за сборную Казахстана и потенциально выглядит равной заменой ушедшему, а Идрисов добавит агрессии и резкости обороне кызылординцев.

Кроме того, на левый фланг обороны был подписан Саги Совет, а в креативную линию клуб добавил Бакдаулета Конлимкоса, который ярко проявил себя за "Каспий" в первой лиге.

Безусловно, это только начальная фаза трансферной кампании "Кайсара", но уже сейчас виден потенциал и сбалансированное кадровое наполнение команды. В отличие от многих других, "Кайсар" уже имеет определенную обойму игроков, с которыми можно начинать сборы. Все ранее перечисленные факторы, а также еще раз повторимся новый комфортный стадион, где команда точно будет ощущать более горячую поддержку болельщиков, может трансформировать "Кайсар" в клуб, способный претендовать даже на место в топ-5.

