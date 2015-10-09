Сменили тренера и вернулись к легионерам. "Кайсар" станет сенсацией в КПЛ-2026?

В Кызылорде ожидается футбольный бум - новый стадион уже есть, на очереди строительство академии, а в самом клубе происходят важные кадровые изменения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему "Кайсар" может стать открытием в новом сезоне чемпионата Казахстана.
Да, не все встретили смену главного тренера в "Кайсаре" положительно. И действительно работа Виктора Кумыкова в Кызылорде была близка к идеальной, он выжимал максимум из того, что у него было и при этом приносил достойный результат.
Однако, в руководстве "Кайсара" решили идти дальше. И надо сказать, их выбор нового тренера как минимум интересный. По-прежнему молодой (по тренерским меркам) и амбициозный, но при этом уже накопивший серьезный опыт в разных ипостасях и командах Андрей Ферапонтов. Его "Окжетпес" в прошедшем сезоне был крайне симпатичен, там открылись новые имена для сборной и было очевидно, что коллектив это самобытный и управляемый.
В "Кайсаре" могут дать Ферапонтову больше свободы и возможностей. Фундамент для построения крепкой команды там выглядит более монолитным, чем в том же Кокшетау.
У нового руководства кызылординцев есть желание расти, прогрессировать, соответствовать новым реалиям и оправдывать доверие болельщиков.
Внушает доверие и селекционная работа клуба на данный момент. К концу декабря "Кайсар" продлил договоры с важнейшими игроками, которые формируют костяк - Айболом Абикеном, Нурымжаном Салайдином, Думаном Нарзилдаевым и молодым центрбеком Темирланом Мурзагалиевым (за ним охотились более статусные клубы КПЛ).
В то же время, клуб уже плодотворно поработал на внешнем и внутреннем рынке. Да, в "Кайсаре" отказались от эксперимента игры без легионеров, ведь очевидно - если ты хочешь бороться за высокие места, иностранцы тебе необходимы, просто потому что казахстанский рынок игроков весьма ограничен.
Так, в "Кайсар" пришли словацкий вратарь Адам Ковач (был признан лучшим вратарем чемпионата Таджикистана в этом году, поиграл в чемпионате Кипра), крепкий сербский центрхав Никола Цуцкич, уже адаптированный в КПЛ, а также чилийский нападающий Томас Джонс (настрелял 14 голов за сезон во втором по рангу дивизионе Чили).
Но особенно любопытны подписания "Кайсара" среди казахстанцев. Защитник Нияз Идрисов и нападающий Алияр Мухамед последовали вслед за Андреем Ферапонтовым из "Окжетпеса" Мухамед в этом году дебютировал за сборную Казахстана и потенциально выглядит равной заменой ушедшему Айбару Жаксылыкову, а Идрисов добавит агрессии и резкости обороне кызылординцев.
Кроме того, на левый фланг обороны был подписан Саги Совет, а в креативную линию клуб добавил Бакдаулета Конлимкоса, который ярко проявил себя за "Каспий" в первой лиге.
Безусловно, это только начальная фаза трансферной кампании "Кайсара", но уже сейчас виден потенциал и сбалансированное кадровое наполнение команды. В отличие от многих других, "Кайсар" уже имеет определенную обойму игроков, с которыми можно начинать сборы. Все ранее перечисленные факторы, а также еще раз повторимся новый комфортный стадион, где команда точно будет ощущать более горячую поддержку болельщиков, может трансформировать "Кайсар" в клуб, способный претендовать даже на место в топ-5.
