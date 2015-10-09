Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 15:30
 

Сменили тренера и вернулись к легионерам. "Кайсар" станет сенсацией в КПЛ-2026?

  Комментарии

В Кызылорде ожидается футбольный бум - новый стадион уже есть, на очереди строительство академии, а в самом клубе происходят важные кадровые изменения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему "Кайсар" может стать открытием в новом сезоне чемпионата Казахстана. 

В Кызылорде ожидается футбольный бум - новый стадион уже есть, на очереди строительство академии, а в самом клубе происходят важные кадровые изменения. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему "Кайсар" может стать открытием в новом сезоне чемпионата Казахстана. 

Да, не все встретили смену главного тренера в "Кайсаре" положительно. И действительно работа Виктора Кумыкова в Кызылорде была близка к идеальной, он выжимал максимум из того, что у него было и при этом приносил достойный результат. 

Однако, в руководстве "Кайсара" решили идти дальше. И надо сказать, их выбор нового тренера как минимум интересный. По-прежнему молодой (по тренерским меркам) и амбициозный, но при этом уже накопивший серьезный опыт в разных ипостасях и командах Андрей Ферапонтов. Его "Окжетпес" в прошедшем сезоне был крайне симпатичен, там открылись новые имена для сборной и было очевидно, что коллектив это самобытный и управляемый. 


В "Кайсаре" могут дать Ферапонтову больше свободы и возможностей. Фундамент для построения крепкой команды там выглядит более монолитным, чем в том же Кокшетау. 

У нового руководства кызылординцев есть желание расти, прогрессировать, соответствовать новым реалиям и оправдывать доверие болельщиков. 

Внушает доверие и селекционная работа клуба на данный момент. К концу декабря "Кайсар" продлил договоры с важнейшими игроками, которые формируют костяк - Айболом Абикеном, Нурымжаном Салайдином, Думаном Нарзилдаевым и молодым центрбеком Темирланом Мурзагалиевым (за ним охотились более статусные клубы КПЛ). 


В то же время, клуб уже плодотворно поработал на внешнем и внутреннем рынке. Да, в "Кайсаре" отказались от эксперимента игры без легионеров, ведь очевидно - если ты хочешь бороться за высокие места, иностранцы тебе необходимы, просто потому что казахстанский рынок игроков весьма ограничен.

Так, в "Кайсар" пришли словацкий вратарь Адам Ковач (был признан лучшим вратарем чемпионата Таджикистана в этом году, поиграл в чемпионате Кипра), крепкий сербский центрхав Никола Цуцкич, уже адаптированный в КПЛ, а также чилийский нападающий Томас Джонс (настрелял 14 голов за сезон во втором по рангу дивизионе Чили).


Но особенно любопытны подписания "Кайсара" среди казахстанцев. Защитник Нияз Идрисов и нападающий Алияр Мухамед последовали вслед за Андреем Ферапонтовым из "Окжетпеса" Мухамед в этом году дебютировал за сборную Казахстана и потенциально выглядит равной заменой ушедшему Айбару Жаксылыкову, а Идрисов добавит агрессии и резкости обороне кызылординцев.

Кроме того, на левый фланг обороны был подписан Саги Совет, а в креативную линию клуб добавил Бакдаулета Конлимкоса, который ярко проявил себя за "Каспий" в первой лиге.

Безусловно, это только начальная фаза трансферной кампании "Кайсара", но уже сейчас виден потенциал и сбалансированное кадровое наполнение команды. В отличие от многих других, "Кайсар" уже имеет определенную обойму игроков, с которыми можно начинать сборы. Все ранее перечисленные факторы, а также еще раз повторимся новый комфортный стадион, где команда точно будет ощущать более горячую поддержку болельщиков, может трансформировать "Кайсар" в клуб, способный претендовать даже на место в топ-5.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

