Слуцкий сделал заявление о назначении в "Актобе"

Бывший главный тренер московского ЦСКА, казанского "Рубина" и сборной России Леонид Слуцкий высказался об интересе со стороны футбольного клуба "Актобе", сообщают Vesti.kz.

52-летний специалист отметил, что ничего не знает про команду из Казахстана.

"Я могу быть в каких угодно списках, у них, может и Гвардиола там есть, я откуда знаю. Я в коротком, а он в расширенном", - приводит слова Слуцкого Euro-football.ru со ссылкой на "Коммент.Шоу".

Последним клубом Слуцкого был "Рубин", с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года.

Ранее появилась информация, что 42-летний казахстанский специалист Андрей Карпович покинет "Актобе" и может возглавить "Елимай". Под его руководством "красно-белые" завоевали серебряные и бронзовые медали национального чемпионата.