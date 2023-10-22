Слезы Тагыбергена, троллинг "Актобе" и эмоции Шайзады после чемпионского матча "Ордабасы"

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"Ордабасы" набрав 58 очков оторвался от "Астаны" на шесть очков и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул. Отметим, что в этом году шымкентцы также вышли в финал Кубка Казахстана, где сыграют с "Тоболом". Таким образом, "Ордабасы" может оформить "золотой дубль" в 2023 году.
Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"
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