Скандальный матч и проваленный сезон. Почему для Карповича важна победа над "Каспием"

"Кызыл-Жар" под руководством Андрея Карповича в 11-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу сыграет c "Каспием". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему для 40-летнего специалиста победа в этом матче имеет дополнительное значение.

В предыдущем сезоне Карпович руководил "Окжетпесом". Перед клубом ставилась задача достойно выступить в высшем дивизионе. Обозначенная цель была выполнимой. В сезоне-2019 Карпович привел "Окжетпес" в чемпионате к итоговому седьмому месту из 12.

Выделенного кокшетаусцам бюджета на сезон-2020 в размере 1 миллиард 526 миллионов 600 тысяч тенге вполне хватало на достойное выступление в чемпионате. Это было больше, чем у "Тараза" (1 миллиард 421 миллион), "Каспия" (1 миллиард 30 миллионов) и "Кызыл-Жара" (912 миллионов).

Несмотря на выделенные ресурсы, выступление подопечных Карповича стало провальным. "Окжетпес" оказался единственным неудачником высшего дивизиона, вылетев в первую лигу.

Одним из тех, кто "высадил" кокшетаусцев из премьер-лиги, стал актауский "Каспий", который занял предпоследнее десятое место. Один из очных матчей стал скандальным и завершился обидной для команды Карповича ничьей (2:2), а сам наставник "Окжетпеса" подвергся двухматчевой дисквалификации.

"Каспий" весь второй тайм играл в меньшинстве и сумел в концовке лишить северян победы. Страсти после финального свистка накалились до предела, что вылилось в конфликт за пределами футбольного поля.

Во втором поединке незадолго до финиша чемпионата агонизирующий "Окжетпес" уступил "Каспию" со счетом 1:2, пополнив копилку неудачных матчей. К этому времени судьба клуба в чемпионате была предрешена.

Эти факторы придают дополнительную интригу предстоящему матчу, где Карпович будет противостоять "Каспию", уже находясь у руля петропавловского клуба. 40-летнему специалисту есть, что доказывать и желать сатисфакции. В первую очередь за очные поединки, в которых выразился обреченный образ "Окжетпеса", и потому что именно "Каспий" стал ближайшим по турнирной таблице соперником, который выиграл право остаться в высшем дивизионе.

Напомним, матч "Кызыл-Жар" - "Каспий" пройдет 15 мая. Начало игры в 15:00.

Отметим, "Кызыл-Жар" занимает шестое место, набрав 14 очков. У "Каспия" восьмое место и 13 баллов. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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