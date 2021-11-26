Сильные конкуренты и эффективность. Почему Бердыев не котирует "кыргызского Месси"

Гулжигит Алыкулов был одним из самых ярких игроков "Кайрата" в прошлом чемпионском сезоне, но после прихода Курбана Бердыева статус кыргызстанца в команде изменился. Корреспондент Vesti.kz коротко резюмирует, почему 21-летний футболист выпал из основы алматинского клуба.

Известно, что Алексей Шпилевский очень тепло относился к Алыкулову и со стороны тренера к игроку было абсолютное доверие, несмотря на достаточно среднюю эффективность действий в первом сезоне.

Но уже при Кирилле Кекере юркий вингер перестал быть однозначным игроком основы, а окончательно пошатнул статус Алыкулова приход Курбана Бердыева. В чемпионате Казахстана при опытном специалисте игрок лишь в трех случаях из шести выходил в основе.

В групповом этапе Лиги конференций у Алыкулова вообще ни одного выхода в основе - четыре появления со скамейки и суммарные 69 минут на поле.

Для Бердыева тройка Вагнер - Канте - Жоао Пауло является основной, в то время как Алыкулов лишь опция на последние 10-20 минут либо игрок для ротации в чемпионате.

Алыкулов не растерял своих качеств, но, судя по всему, его функционал и класс не совсем устраивает главного тренера. При всей технике и дриблинге у игрока сборной Кыргызстана не такой широкий диапазон действий, как у Вагнера или Жоао Пауло, он менее вариативный и эффективный футболист.

Показательны слова Бердыева после матча с "Базелем" в Алматы. На вопрос, как он оценивает выход Алыкулова, Шушеначева и Сейдахмета, тренер ответил:

"В целом неплохо сыграли. Но были ошибки в простых ситуациях. Но если бы не финал Кубка Казахстана, эти замены, возможно, не производились бы".

Тут оценка скорее негативная, ведь Бердыев не зря отметил ошибки, а также тот факт, что в более свободном календаре он бы оставил оптимальное сочетание. Замены оказались, скорее, вынужденные и пользы они не принесли.

При этом бывший член тренерского штаба Бердыева - Павел Черепанов считает, что специалист недооценивает Алыкулова.

Сможет ли игрок переломить ситуацию в будущем сезоне, сказать сложно. Но если Бердыев останется, то, вероятно, шансы Гулжигита на основу будут примерно такими же, как сейчас. Между тем у Алыкулова контракт до 2023 года. Получать постоянную практику в таком возрасте необходимо, поэтому не исключено, что зимой игрок, допустим, уйдет в аренду, ведь даже, несмотря на прощание с Вагнером, очевидно, что клуб и Бердыев будут искать сильного иностранца на эту позицию.