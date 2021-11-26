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"Алыкулов недооценен Бердыевым". Эксперт - о матче "Кайрат" - "Базель", финале Кубка и Вагнере

"Алыкулов недооценен Бердыевым". Эксперт - о матче "Кайрат" - "Базель", финале Кубка и Вагнере
©ФК "Базель"
Новости спорта Футбол Лига конференций

Заслуженный тренер РК Павел Черепанов в интервью корреспонденту Vesti.kz разобрал матч группового этапа Лиги конференций "Кайрат" - "Базель". В частности, он высказался об уходе Вагнера Лава и возможных новичках, а также предположил, как будет развиваться предстоящий финал Кубка страны. 

- Павел Петрович, главный тренер "Кайрата" Курбан Бердыев заявил, что удовлетворен содержанием игры своей команды в матче с "Базелем", а как вы оцениваете качество футбола в исполнении алматинцев?

- У "Базеля" качество игры - 55 процентов (среднее), у "Кайрата" - 43 процента (низкое). Почему низкое? Стартовые 20 минут команда вообще не могла продвинуться в атаку. Жду статистику InStat, анализ которой позволит определить эффективность индивидуальных технико-тактических действий полузащитников. Продвижение мяча во многом зависит от них. В обороне "Кайрату" тоже было трудно. Алвеш и Гуральски не могли вдвоем полностью перекрыть опорную зону.

По поводу судейства. Пенальти в ворота "Кайрата" - очевидный. В спорном моменте, с Алыкуловым уже в штрафной "Базеля," судья находился в трех метрах от эпизода. Он решил, что нарушения не было?! 

- Вагнер в Казахстане - как оцените его период? 

- На отлично. Его можно сравнить с Андреем Аршавиным - они оба показали высокий уровень мастерства. Вагнер в 37 лет хорошо двигается, забивает, понимает игру, поэтому исключительно положительные впечатления от его футбола за "Кайрат". 

- На какие позиции Бердыев будет искать новичков, если останется? 

- Прежде всего, на позицию центрального полузащитника, опорника. Алвеш не впечатляет. Плюс два центральных защитника, Дугалич и Баньяк - это не уровень, чтобы решать задачи в еврокубках. По атаке. Есть игроки, тот же Алыкулов. Мне кажется он недооценен Бердыевым.

Очень важно, кто будет проводить селекцию и трансферную политику в клубе. Если это будет Курбан Бекиевич, то появится квалифицированное пополнение и, главное, обучаемое.

Бердыев отмечал после игры, что есть проблемы в перестроениях в обороне. Выходит, что в команде много футболистов, которые не могут за три месяца понять, как правильно и своевременно это делать.

- Что ожидает "Кайрат" в финале Кубка Казахстана? 

- "Кайрату" будет тяжело, они много эмоций израсходовали в матче с "Базелем". Бердыев не случайно во втором тайме делал замены. Конечно, буду болеть за земляков.

У "Шахтера" другая проблема. Команда за месяц не сыграла ни одной игры с полной выкладкой.

Спрашивал у тренеров, специалистов и болельщиков о неожиданном выходе "Шахтера" в финал. На меня смотрели так, что еще чуть-чуть и покрутят пальцем у виска.

А один очень осведомленный болельщик даже сказал: "Павел Петрович, вы уже дядя большенький и точно видели советский фильм "Ты мне, я тебе". Мы уже посмотрели три серии его репродукции. Ждем четвертую, если, конечно, соперник не поднимет вверх руки, на милость режиссерам. Не случайно, одного солиста заблаговременно удалили. Уверен, рабочие на сцене и за кулисами сварят то, что надо". Есть у нас еще люди с юмором!

"Кайрат" по итогам пяти матчей в групповом этапе Лиги конференций набрал один балл, "Базель" имеет в своем активе 11 очков. Заключительный матч в ЛК алматинцы проведут 9 декабря на выезде против "Омонии".

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Метки:
Кайрат ФК Лига конференций КПЛ-2021 Бердыев Курбан Алматы Лав Вагнер Бразилия

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