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"Кайрат" дважды вел, но упустил первую победу в Лиге конференций

"Кайрат" дважды вел, но упустил первую победу в Лиге конференций
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига конференций
Лига конференций УЕФА
Групповой этап
Кайрат - Базель 2:3

Голы: Вагнер Лав, 23 (1:0) ; Кабрал, 45 (1:1) ; Оганесян, 56 (2:1) ; Жегрова, 69 (2:2) ; Касами, 73 (2:3)

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Турнирная таблица

Алматинский "Кайрат" потерпел поражение от швейцарского "Базеля" в пятом туре группового этапа Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:3.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 24-й минуте Вагнер Лав вывел "Кайрат" вперед. Однако "Базель" еще до перерыва сумел отыграться. На 45-й минуте Артур Кабрал реализовал пенальти.

На 56-й минуте "Кайрат" вновь повел. На этот раз отличился Камо Оганесян, забив первым же касанием после выхода на замену. На это "Базель" ответил точным ударом Эдона Жегровы (69-я). А спустя четыре минуты гости и вовсе вышли вперед - отличился Пайтим Касами.

Таким образом, "Кайрат" потерпел четвертое поражение и с одним очком остался на последнем месте в группе. "Базель" набрал 11 баллов и возглавил квартет, одержал первую победу в Лиге конференций, которая стала также первой в истории клуба в группах еврокубков.

Добавим, что "Кайрат" уже лишился шансов на выход в плей-офф, тогда как "Базель" гарантировал себе одно из двух первых мест в группе наряду с "Карабахом".

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Метки:
Кайрат ФК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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