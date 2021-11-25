"Кайрат" дважды вел, но упустил первую победу в Лиге конференций

Алматинский "Кайрат" потерпел поражение от швейцарского "Базеля" в пятом туре группового этапа Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась со счетом 2:3.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 24-й минуте Вагнер Лав вывел "Кайрат" вперед. Однако "Базель" еще до перерыва сумел отыграться. На 45-й минуте Артур Кабрал реализовал пенальти.

На 56-й минуте "Кайрат" вновь повел. На этот раз отличился Камо Оганесян, забив первым же касанием после выхода на замену. На это "Базель" ответил точным ударом Эдона Жегровы (69-я). А спустя четыре минуты гости и вовсе вышли вперед - отличился Пайтим Касами.

Таким образом, "Кайрат" потерпел четвертое поражение и с одним очком остался на последнем месте в группе. "Базель" набрал 11 баллов и возглавил квартет, одержал первую победу в Лиге конференций, которая стала также первой в истории клуба в группах еврокубков.

Добавим, что "Кайрат" уже лишился шансов на выход в плей-офф, тогда как "Базель" гарантировал себе одно из двух первых мест в группе наряду с "Карабахом".