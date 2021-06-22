Шанс поквитаться с "Астаной" и борьба за место в еврокубках. Превью к 17-му туру КПЛ

В 17-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу ожидается несколько интересных вывесок. Корреспондент Vesti.kz подробнее рассказывает о матчах, которые намечены на 22 и 23 июня.

Футбол. Чемпионат Казахстана. 17-й тур

22 июня (вторник)

"Астана" - "Ордабасы"

В предыдущем туре поражение "Ордабасы" от "Актобе" (0:1) привело к накалу эмоций у шымкентских болельщиков. С этого момента прошло всего несколько дней и есть большие сомнения, что южноказахстанцы встряхнуться в преддверии важного матча с "Астаной", которая уверенно лидирует в чемпионате и находится в хорошем моральном состоянии.

В первом круге столичный клуб разгромил "Ордабасы" в Шымкенте (4:1), и стоит полагать, что сейчас "Астана" также без проблем наберет три очка.

У лидера сезона 38 баллов. Шымкентцы же с 21 баллом занимают седьмое место в таблице.

Начало матча в 19:00.

"Акжайык" - "Шахтер"

Уральцы в предыдущем туре в матче с "Кызыл-Жаром" (1:0) прервали серию из трех поражений. "Шахтер" вовсе не побеждал на протяжении семи матчей, пока в минувшую пятницу не одолел на своем поле "Тараз" - 1:0.

В первом круге западно-казахстанцы одолели "горняков" с минимальной разницей (2:1). Оба мяча в том матче карагандинцы забили сами себе.

"Шахтер" набрал 15 очков и сейчас занимает 12-е место. "Акжайык" закрепился на четвертой позиции, набрав 24 балла.

Начало матча в 20:00 по времени Нур-Султана.

"Актобе" - "Кызыл-Жар"

"Красно-белые" заметно преобразились после назначения Вахида Масудова на пост главного тренера. В двух матчах под его руководством "Актобе" одержал две победы. Последнюю викторию западно-казахстанцы праздновали в Шымкенте над "Ордабасы" (1:0).

В предстоящем туре "Актобе" примет "Кызыл-Жар". В первом круге соперники устроили триллер в Петропавловске, где северяне до конца матча вели в счете, но в итоге уступили - 1:2.

В прошедшем туре "Кызыл-Жар" проиграл "Акжайыку" (0:1).

"Актобе" набрал 19 очков и занимает десятое место. У "Кызыл-Жара" 21 балл и шестая позиция.

Начало игры в 21:00 по времени Нур-Султана.

23 июня (среда)

"Жетысу" - "Атырау"

"Жетысу" по итогам предыдущего тура вернулся на последнее место в таблице. Талдыкорганцы уступили "Тоболу" на выезде (1:2) и остались с десятью очками, позволив обойти себя "Шахтеру" и "Кайсару". Для представителей Алматинской области это второе поражение подряд. До этого они выиграли три матча кряду.

"Атырау", шедший с середины мая без поражений, в двух последних матчах уступил. В предыдущем туре "нефтяники" оказались обыграны на своем поле "Астаной" (0:2).

В первом круге соперники результативно разошлись миром - 2:2.

У "Жетысу" десять очков. "Атырау" набрал 21 балл и занимает восьмую строчку.

Начало встречи в 18:00.

"Кайрат" - "Каспий"

"Каспий" в предыдущем туре имел хорошую возможность улучшить турнирные показатели, но вместо этого неожиданно проиграл дома худшей на тот момент команде чемпионата "Кайсару" - 2:4.

Для актаусцев это поражение стало первым в текущем сезоне на своем поле.

"Кайрат" пока ведет гонку за "Астаной" и "Тоболом". В предыдущем туре алматинцы разгромили в Туркестане "Туран" со счетом 3:0.

Отметим, "Каспий" - один из тех клубов, отобравший в первом круге два очка у "Кайрата" (1:1), благодаря чему алматинцы вынуждены ликвидировать отставание от лидеров чемпионата.

Сейчас "Кайрат" занимает третье место, набрав 30 баллов. "Астана" опережает алматинцев на восемь очков. У "Каспия" 23 очка и пятое место.

Начало игры в 19:00.

"Тараз" - "Туран"

"Тараз" продолжает падение. В минувшем туре жамбыльский клуб потерпел на выезде поражение от "Шахтера" (0:1) и довел свою серию без побед до восьми матчей. Сейчас жамбыльцы располагаются на девятом месте. У них 19 баллов.

У "Турана" на три очка меньше и 11-е место. Туркестанцы в случае победы догонят "Тараз".

Начало игры в 20:00.

"Кайсар" - "Тобол"

"Кайсар" в 16-м туре неожиданно одолел "Каспий" (4:2) и перестал быть худшей командой чемпионата. Сейчас у "волков" 11 очков и предпоследнее, 13-е место.

Кызылординцы примут "Тобол", который занимает второе место. У костанайцев 35 очков.

Начало последней встречи тура в 21:00.

С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Астана"© (1), ФК "Кызыл-Жар"© (2), ФК "Кайрат"© (3), ФК "Тобол"© (4)

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!