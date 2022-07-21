"Шахтер" расстался с двумя защитниками после ухода игроков сборной

Карагандинский клуб "Шахтер" отказался от услуг защитников Владимира Хозина и Абделя Ламанжа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Решение прекратить отношения с двумя основными защитниками команды принял тренерский штаб клуба из Караганды.
На счету Хозина в этом сезоне в составе "Шахтера" 12 матчей и результативная передача, а Ламанж выступает в карагандинской команде третий сезон, сыграв более 30 матчей за клуб.
Добавим, что ранее "Шахтер" отпустил в "Астану" двух защитников сборной Казахстана, которые тоже были лидерами по позициям.
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