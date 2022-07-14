Сборной Казахстана помогут в Лиге наций. Подробности

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) объявила о переносе некоторых матчей КПЛ и Кубка страны, сообщает официальный сайт турнира.
Решение касается игр, которые запланированы на сентябрь-октябрь: национальная команда продолжит выступление в Лиге наций, а клубы претендуют на выход в групповой раунд.
"Администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК), принимая во внимание просьбу со стороны Казахстанской федерации футбола (КФФ), связанную с подготовкой национальной сборной Казахстана к решающим матчам Лиги наций УЕФА-2022/2023, приняла решение о переносе матчей 20-го тура чемпионата с 16-18 сентября на 15 сентября 2022 года.
Матчи команд 20-го тура чемпионата, участвующих в групповых раундах европейских клубных соревнований УЕФА, переносятся на 19 октября 2022 года. В свою очередь полуфинальные матчи розыгрыша Кубка, запланированные на 19 октября, переносятся на 9 ноября", - говорится в сообщении.
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