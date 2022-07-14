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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сборной Казахстана помогут в Лиге наций. Подробности

Сборной Казахстана помогут в Лиге наций. Подробности
©КФФ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) объявила о переносе некоторых матчей КПЛ и Кубка страны, сообщает официальный сайт турнира.

Решение касается игр, которые запланированы на сентябрь-октябрь: национальная команда продолжит выступление в Лиге наций, а клубы претендуют на выход в групповой раунд.

"Администрация Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК), принимая во внимание просьбу со стороны Казахстанской федерации футбола (КФФ), связанную с подготовкой национальной сборной Казахстана к решающим матчам Лиги наций УЕФА-2022/2023, приняла решение о переносе матчей 20-го тура чемпионата с 16-18 сентября на 15 сентября 2022 года. 

Матчи команд 20-го тура чемпионата, участвующих в групповых раундах европейских клубных соревнований УЕФА, переносятся на 19 октября 2022 года. В свою очередь полуфинальные матчи розыгрыша Кубка, запланированные на 19 октября, переносятся на 9 ноября", - говорится в сообщении.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 15 9 2 4 22-17 29
2 Астана 15 8 3 4 33-16 27
3 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 15 6 2 7 24-22 20
10 Аксу Ак 15 5 2 8 14-23 17
11 Туран 14 3 7 4 11-14 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций КПЛ Кубок РК по футболу

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