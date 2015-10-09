Сатпаев в старте? "Кайрат" назвал состав на матч с "Тоболом"

"Кайрат" назвал состав на матч пятого тура КПЛ-2026 против костанайского "Тобола", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Костанае начнется в 18:00. В составе алматинцев с первых минут выйдет Дастан Сатпаев.

Состав "Кайрата":

Анарбеков, Мата, Африко, Мартынович (к), Мрынский, Оксанен, Садыбеков, Юккола, Сатпаев, Жоржиньо, Эдмилсон.

"Кайрат" перед этим матчем имеет десять очков и возглавляет турнирную таблицу лиги. У "Тобола" одна ничья и три поражения. Костанайцы с одним баллом занимают последнее место в чемпионате Казахстана.

