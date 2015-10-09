КПЛ
Сегодня 17:26
 

Сатпаев в старте? "Кайрат" назвал состав на матч с "Тоболом"

"Кайрат" назвал состав на матч с "Тоболом" ©ФК "Кайрат"

"Кайрат" назвал состав на матч пятого тура КПЛ-2026 против костанайского "Тобола", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Костанае начнется в 18:00. В составе алматинцев с первых минут выйдет Дастан Сатпаев.

Состав "Кайрата":

Анарбеков, Мата, Африко, Мартынович (к), Мрынский, Оксанен, Садыбеков, Юккола, Сатпаев, Жоржиньо, Эдмилсон.

"Кайрат" перед этим матчем имеет десять очков и возглавляет турнирную таблицу лиги. У "Тобола" одна ничья и три поражения. Костанайцы с одним баллом занимают последнее место в чемпионате Казахстана.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Елимай 5 3 2 0 8-3 11
2 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Атырау 5 1 4 0 4-2 7
6 Астана 4 2 1 1 6-5 7
7 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
8 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
9 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
10 Жетысу 5 1 2 2 4-7 5
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 5 0 3 2 1-5 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 5, мужчины
Сегодня 18:00   •   идёт
Тобол
1:1
Кайрат
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Кайрат
Проголосовало 112 человек

