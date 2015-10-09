Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 00:09
 

Сатпаев устроил шоу в матче с "Женисом": видео всех голов победного матча "Кайрата"

  Комментарии

Сатпаев устроил шоу в матче с "Женисом": видео всех голов победного матча "Кайрата"

Алматинский "Кайрат" в перенесённом матче восьмого тура КПЛ-2025 уверенно обыграл столичный "Женис" со счётом 3:1, передаёт Vesti.kz.

Уже на 12-й минуте Дастан Сатпаев открыл счёт мощным дальним ударом, а к 37-й оформил дубль, реализовав выход один на один. В начале второго тайма Исламбек Куат сумел сократить отставание гостей — 2:1.

Однако точку в матче поставил "Кайрат": на 80-й минуте Рикардиньо воспользовался передачей Александра Мрынского и сделал счёт 3:1.

Эта победа позволила алматинцам вернуть себе первую строчку в таблице — теперь у команды 52 очка, на два больше, чем у "Астаны". "Женис" же остался с 31 баллом и занимает седьмое место.

Представляем вашему вниманию видеообзор игры.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

