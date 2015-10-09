"Сатпаев готов к "Челси". В "Кайрате" сделали заявление о долгожданном трансфере

Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин оценил перспективы 17-летнего форварда Дастана Сатпаева в новом клубе, передают Vesti.kz.

— Вы оценили Сатпаева на самом высоком уровне – какие перспективы в Англии?

"Сатпаев готов к "Челси" — у него хорошие шансы показать себя там. Дастан продемонстрировал это в матчах с топ-командами в Лиге чемпионов. Он может бороться и показывать свою игру. А когда Сатпаев уже приедет в "Челси", он будет чаще находиться рядом с большими игроками, на каждой тренировке. И прогресс пойдёт в гору", — сказал уразбахтин в интервью "Чемпионату".

Напомним, соглашение между "Кайратом" и лондонским "Челси" было заключено в феврале нынешнего года. Сатпаев присоединится к английскому клубу летом 2026 года — сразу после достижения совершеннолетия.

В прошлом сезоне казахстанской премьер-лиги Дастан отличился 14 забитыми мячами, став вторым бомбардиром чемпионата и внеся весомый вклад в очередное чемпионство "жёлто-чёрных".

В текущей кампании форвард провёл 41 матч во всех турнирах, записал на свой счёт 19 голов и восемь результативных передач, а также продолжает защищать цвета алматинского клуба на общем этапе Лиги чемпионов.

В Казахстане раскрылся новый талант: он побил рекорд Сатпаева и получит шанс за границей

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!