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Самый молодой состав за последние годы, или насколько изменился средний возраст игроков "Астаны"

Разница между самым возрастным и молодым футболистами - 19 лет.

Самый молодой состав за последние годы, или насколько изменился средний возраст игроков "Астаны"
Фото: ФК "Астана"©️
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Новый сезон для "Астаны" должен кардинально отличаться от предыдущего, ставшего для команды провальным. Иначе быть не может в момент внутренней перестройки. Если предугадать результаты коллектива практически невозможно, то прийти к выводу, что в этой кампании у "сине-желтых" будет самый молодой состав за последние годы - довольно легко. Корреспондент Vesti.kz поделился интересными цифрами об этом. 

Учитывался возраст игроков, входивших в заявку на сезоны начиная с КПЛ-2017. Нужно сразу подчеркнуть, что в последние годы количество футболистов в списках постоянно менялось.

Перед началом сезона-2017 средний возраст игроков "Астаны" был довольно неплохим, относительно молодым - 26,05 лет. Та кампания стала для столичных одной из лучших, ведь клубу удалось доминировать в чемпионате, а также выйти из группы в Лиге Европы

В следующем году средний возраст резко подскочил до 27,2 лет. Причина этого была в том, что костяк команды сохранился, а все игроки, что вполне логично, стали на год старше. Также можно добавить, что летом 2017 года к клубу присоединился Марин Томасов, которому уже было 30 лет, а зимой команду пополнил немолодой Марко Станоевич.

В 2019 году средний возраст вновь понизился - 26,5 лет. Будучи честными, стоит брать во внимание, что в каждом из сезонов в заявке оказывались по несколько молодых парней, которые толком не получали игрового времени. Если бы здесь их не учитывали, то средний возраст мог бы стать значительно выше. 

В прошлом сезоне, о котором в "Астане" постараются не вспоминать, было достаточно много игроков, а их средний возраст был равен 28,6 годам. Многие футболисты, которые были младше среднего показателя, покинули стан шестикратных чемпионов, к примеру Роман Муртазаев. Также по арендам разъехалась молодежь, все это сыграло большую роль.

Но прямо сейчас, за несколько дней до начала OLIMPBET-Чемпионата Казахстана, средний возраст столичных составляет всего 25,1 года. В команде вновь есть доморощенная молодежь, новый 22-летний форвард Семир Смайлагич, в обойме также 21-летний Макс Эбонг. Кроме того, команду покинули несколько футболистов, которым было за 30: Ненад Эрич, Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Рунар Мар Сигурьонссон и Евгений Постников.

Теперь в клубе лишь пять футболистов, чей возраст превышает 30 лет. Среди них голкипер Дмитрий Непогодов, защитники Антонио Рукавина и Жарко Томашевич, вингер Марин Томасов, а также новичок Марк Гурман. Самым старшим из них является Рукавина. Сербскому оборонцу в январе исполнилось 37 лет, а этот сезон станет для него последним в профессиональной карьере. 

Самым молодым игроком является хавбек Мейрамбек Калмырза, которому в декабре 2020 года исполнилось 18 лет. Вторым в этом списке идет Станислав Басманов. Местному "Гризманну" (это прозвище Станислав получил за внешнее сходство с известным футболистом - прим. ред.) в июне исполнится 20 лет. 

Омоложение состава - это чаще всего хороший знак. Но в данном случае все случилось довольно резко и неожиданно. Поэтому будет вдвойне интересно понаблюдать, как новая команда "Астаны" сможет проявить себя в предстоящем сезоне КПЛ.

Ранее появилась информация о возможном переходе в "Астану" 22-летнего бразильского защитника. 

Фото: ФК "Астана"©️

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Метки:
Нур-Султан КПЛ-2021 Лига Европы Футбол Астана ФК Межсезонье в КПЛ Постников Евгений Шомко Дмитрий Логвиненко Юрий

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