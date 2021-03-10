Самый молодой состав за последние годы, или насколько изменился средний возраст игроков "Астаны"

Димаш Тулегенов

Новый сезон для "Астаны" должен кардинально отличаться от предыдущего, ставшего для команды провальным. Иначе быть не может в момент внутренней перестройки. Если предугадать результаты коллектива практически невозможно, то прийти к выводу, что в этой кампании у "сине-желтых" будет самый молодой состав за последние годы - довольно легко. Корреспондент Vesti.kz поделился интересными цифрами об этом.

Учитывался возраст игроков, входивших в заявку на сезоны начиная с КПЛ-2017. Нужно сразу подчеркнуть, что в последние годы количество футболистов в списках постоянно менялось.

Перед началом сезона-2017 средний возраст игроков "Астаны" был довольно неплохим, относительно молодым - 26,05 лет. Та кампания стала для столичных одной из лучших, ведь клубу удалось доминировать в чемпионате, а также выйти из группы в Лиге Европы.

В следующем году средний возраст резко подскочил до 27,2 лет. Причина этого была в том, что костяк команды сохранился, а все игроки, что вполне логично, стали на год старше. Также можно добавить, что летом 2017 года к клубу присоединился Марин Томасов, которому уже было 30 лет, а зимой команду пополнил немолодой Марко Станоевич.

В 2019 году средний возраст вновь понизился - 26,5 лет. Будучи честными, стоит брать во внимание, что в каждом из сезонов в заявке оказывались по несколько молодых парней, которые толком не получали игрового времени. Если бы здесь их не учитывали, то средний возраст мог бы стать значительно выше.

В прошлом сезоне, о котором в "Астане" постараются не вспоминать, было достаточно много игроков, а их средний возраст был равен 28,6 годам. Многие футболисты, которые были младше среднего показателя, покинули стан шестикратных чемпионов, к примеру Роман Муртазаев. Также по арендам разъехалась молодежь, все это сыграло большую роль.

Но прямо сейчас, за несколько дней до начала OLIMPBET-Чемпионата Казахстана, средний возраст столичных составляет всего 25,1 года. В команде вновь есть доморощенная молодежь, новый 22-летний форвард Семир Смайлагич, в обойме также 21-летний Макс Эбонг. Кроме того, команду покинули несколько футболистов, которым было за 30: Ненад Эрич, Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Иван Маевский, Рунар Мар Сигурьонссон и Евгений Постников.

Теперь в клубе лишь пять футболистов, чей возраст превышает 30 лет. Среди них голкипер Дмитрий Непогодов, защитники Антонио Рукавина и Жарко Томашевич, вингер Марин Томасов, а также новичок Марк Гурман. Самым старшим из них является Рукавина. Сербскому оборонцу в январе исполнилось 37 лет, а этот сезон станет для него последним в профессиональной карьере.

Самым молодым игроком является хавбек Мейрамбек Калмырза, которому в декабре 2020 года исполнилось 18 лет. Вторым в этом списке идет Станислав Басманов. Местному "Гризманну" (это прозвище Станислав получил за внешнее сходство с известным футболистом - прим. ред.) в июне исполнится 20 лет.

Омоложение состава - это чаще всего хороший знак. Но в данном случае все случилось довольно резко и неожиданно. Поэтому будет вдвойне интересно понаблюдать, как новая команда "Астаны" сможет проявить себя в предстоящем сезоне КПЛ.

Ранее появилась информация о возможном переходе в "Астану" 22-летнего бразильского защитника.

Фото: ФК "Астана"©️

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