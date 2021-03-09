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"Хочу вернуть "Астане" чемпионство в свой последний сезон". Рукавина - о работе с Клоппом, Томасове и победе над "МЮ"

Также о начале карьеры и игре в "Вильярреале".

"Хочу вернуть "Астане" чемпионство в свой последний сезон". Рукавина - о работе с Клоппом, Томасове и победе над "МЮ"
Антонио Рукавина. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Вице-капитан "Астаны" Антонио Рукавина дал интервью Sputnik, в котором рассказал о лучшем тренере в своей жизни, работе с Юргеном Клоппом и взаимопонимании с Марином Томасовым, поделился своим мнением о новичках в столичном клубе, а также поведал о том, что планирует делать после завершения карьеры в этом сезоне.

- На сборах и в первых официальных матчах при перестановках в схеме вы перемещались с правого фланга на левый. Насколько привычно вам играть слева?

- В Испании, а это лучшая лига мира, я много игр провел слева. Правда, когда играю слева, я уже так активно не подключаюсь к атакам команды. Я поговорил с Андреем Валерьевичем о том, что если будут проблемы на левом фланге, я всегда готов там сыграть. Конечно, мне гораздо проще играть справа, плюс у нас очень хорошая связка с Марином Томасовым на правом фланге, с которым мы уже три года играем вместе. А так готов играть везде, скажет тренер играть в воротах, буду вратарем.

- "Астана" сильно обновилась этой зимой - много лидеров ушло, много новичков. Как оцениваете команду и те перемены, которые в ней произошли? 

- Как говорит тренер, нам нужно еще 2-3 футболиста, чтобы мы могли бороться за первое место. Ушла половина состава, сейчас строится новая команда. Пришли неплохие ребята, но нам нужно усиливаться, потому что сезон у нас длинный.

- За вашу карьеру в "Астане" сменилось немало тренеров. Как оцениваете сейчас работу Андрея Тихонова?

- У каждого тренера, как и футболиста, есть свои идеи, свое видение. Мне нравится Тихонов, потому что он всегда говорит с игроками, хочет быть другом для нас. Он сам был большим футболистом, поэтому легко нас понимает. Мы чувствуем, что Андрей Валерьевич, что бы ни случилось, будет защищать нас. Я уверен, что в этом году у него будут хорошие результаты.

- Судя по фотографиям со сборов, Андрей Валерьевич активно участвует в тренировках именно как игрок. Это правда?

- Да, он с нами играет. Он в очень хорошей физической форме, если бы так все выглядели в 50 лет, это было бы классно. Он каждый день вместе с нами в тренажерном зале, очень избирательно и правильно питается.

- Насколько влияет то, что Тихонов был большим игроком, на то, какой Тихонов тренер?

- Я все-таки думаю, что тренер и футболист - это две разные профессии. Есть много футболистов, которые были великими игроками, но успешными тренерами так и не стали. При этом есть такие, как Жозе Моуриньо - никогда не играл в футбол, но один из лучших тренеров в мире. Тренер, помимо того что должен понимать футбол, должен быть и хорошим психологом. Быть тренером - очень сложная профессия, совсем не то же самое, что играть в футбол, и у Тихонова это хорошо получается. (...)

- Давайте вернемся в самое начало. Почему вы стали футболистом?

- Я пошел в футбольную секцию в 7 лет. В Сербии очень много хороших футболистов, если спросить у ребенка, кем ты хочешь быть, он скажет: футболистом. Сейчас, когда началась эра Джоковича, многие хотят быть теннисистами, но в мое время все хотели быть футболистами. Так родилась моя любовь к футболу. Вот так уже 30 лет играю в футбол.

- Ваши родители никак не связаны с футболом?

- Нет, никто. Даже никто из моих родственников никак не связан со спортом. Надеюсь, что в будущем мой сын будет игроком, посмотрим.

- Он занимается футболом?

- Да, он тренируется в академии "Партизана" в Белграде. Ему 10 лет, еще маленький, но он любит футбол.

- По-вашему, какое у него будущее?

- Мне сложно говорить о нем, он все-таки в первую очередь мой сын. Ему еще много работать, но я вижу в нем ту же любовь к футболу, какая была у меня в его возрасте. Я никогда не заставляю его ходить на тренировки, он сам это очень любит. Пока это самое главное, а дальше посмотрим.

- Вы начали свою карьеру в клубе "Бежания"... 

- Да, да, это очень маленький клуб (улыбается). У него сейчас нет профессионального статуса и команды мастеров. Есть только юношеская команда.

- Как оттуда вы попали в "Партизан"?

- Я играл за "Бежанию" в третьей, потом во второй и первой лиге. Меня заметили как талантливого защитника, тогда мне было 23 года. Сейчас это уже опытный футболист в таком возрасте, но раньше я считался молодым и перспективным. Так я попал в "Партизан".

- Наверное, самое горячее дерби в Европе - это матчи "Партизана" и "Црвены Звезды". Помните те матчи?

- На неделе, когда проходит этот матч, у игроков уже начинают шалить нервы. Весь Белград живет матчем всю неделю. В каждом дерби по 10-15 минут в матче мы ждем, пока рассеется дым из-за зажженных файеров на трибунах. Игроки могут вместе играть за сборную, ходить в рестораны, но во время дерби все враги и соперники. У нас в Сербии есть выражение "брат тебе не знаком" - вот это как раз про дерби "Партизана" и "Црвены Звезды". Я думаю, что это все начинается с трибун, они сильно заряжают на игру. Во время матчей между игроками много стычек, даже драк, но после матча все обнимутся и пообщаются - вся вражда остается только на время футбола.

- Перейти из "Црвены Звезды" в "Партизан" и наоборот - это "самоубийство"?

- Да, я думаю, можно так сказать. Сейчас есть Владимир Стойкович, который играет за "Партизан", а раньше выступал за "Црвену Звезду". При этом он не сразу перешел из одной команды в другую, а была пауза в 4-5 лет. Он вернулся из Европы в Сербию и перешел в "Партизан". На тот момент про него везде говорили - он сам не мог и шагу сделать, пришлось везде ходить с охраной. Он тоже вынужденно перешел, у него не было других вариантов продолжить карьеру, кроме как "Партизан". Прошло 6-7 лет, и все немного успокоилось, все уже нормально воспринимают.

- В прошлом году была информация, что Зоран Тошич мог оказаться в "Кайрате", потом это подтвердил владелец клуба. Зоран советовался с вами?

- Да, конечно. Зоран - крестный моего сына. Когда "Кайрат" подписал Вагнера Лава, мы говорили о том, что было бы неплохо, чтобы и Зоран перешел. Но из-за возрастных правил его не смогли заявить на чемпионат и переход не состоялся. Он хороший футболист, играл за МЮ и ЦСКА, для "Кайрата" это было бы очень хорошо, но точно плохо для нас (смеется). Сейчас он играет во второй китайской лиге, и у него все хорошо.

- Вы играли в "Боруссии Дортмунд" под руководством молодого Юргена Клоппа. Тогда было заметно, что он может стать одним из лучших тренеров в мире?

- Юрген - очень открытый и прямой человек. Когда он пришел в клуб, я уже год там играл. Он сказал мне, что хочет, чтобы крайние защитники были выше ростом, чем я. Он прямо сказал, что у меня не будет много игрового времени, поэтому будет лучше для моей карьеры, если я найду новую команду. "Если решишь остаться здесь, оставайся, будешь тренироваться, но я не гарантирую много игрового времени". Это было необычно, очень редко, чтобы в футболе была прямая коммуникация с тренером. Обычно тренер скажет директору, директор моему агенту, агент уже мне. Мне очень понравились уважение Юргена ко мне и смелость, чтобы прямо и в лицо говорить свое видение обо мне.

- Наверное, самый яркий момент вашей биографии - это игра в "Вильярреале" под руководством Марселино. Что можете сказать о нем? 

- Больше половины того, что я умею в футболе, меня этому научил Марселино. Он показал мне мои возможности, как я могу и как я должен играть. Марселино научил меня более профессионально относиться к футболу. У него и сейчас хорошие результаты с "Валенсией", теперь в "Бильбао", так что это лучший тренер в моей жизни.

- Вы в "Вильярреале" играли вместе с Денисом Черышевым.

- Да, мы с ним друзья, часто созваниваемся. Он топовый футболист, но у него, к сожалению, слишком много травм в карьере. Если бы не они, он без проблем мог бы продолжить играть в "Реале" или любом другом большом клубе.

- В 2018 году вместе со сборной Сербии вы играли на чемпионате мира в России. Что особенно запомнилось вам?

- До конца жизни я запомню матч в "Лужниках" против Бразилии. Мы проиграли, но сам факт того, что играли на чемпионате мира против бразильцев, а я персонально играл против Неймара - это запомнится на всю жизнь. Позже я дебютировал в Лиге чемпионов, поэтому теперь могу сказать, что играл во всех больших мировых футбольных соревнованиях.

- Вы против Неймара играли и в Испании. Тяжело против него быть на фланге?

- Один на один с ним очень тяжело. Но с такими футболистами, как он, Роналду и Месси, играешь как команда. Если тебя оставят один на один с ним, за секунду обыграет. Вдвоем против него уже нормально.

- Ваш лучший партнер за всю карьеру?

- У меня были очень хорошие партнеры и в Германии, и в Испании, мировые звезды. Но никогда не было такого взаимопонимания, как в "Астане" с Томасовым. С ним с первого дня ощущение, что мы играем вместе всю жизнь.

- Когда забиваете голы, вы празднуете гол, играя на скрипке. Почему?

- Мне очень нравился нападающий Альберто Джалардино, он так праздновал голы, мне понравился такой вариант. Еще мне кажется, что во всем оркестре самый точный инструмент - это скрипка.

- Если вспомнить прошлогодний матч с "МЮ", команда вышла более мотивированной на второй тайм. Что происходило в раздевалке в перерыве?

- Перед матчем мы знали, что у нас нет шансов выйти из группы. Я для себя понимал, что сто процентов последний раз в карьере буду играть против такой большой команды. Было ясно, что играем против третьей команды "МЮ", но футболка "Манчестера" - все равно футболка "Манчестера" и не важно, кто в ней играет. Возможно, в первом тайме это немного давило и пугало нас. Тренер ничего не говорил в раздевалке о мотивации, ты сам должен понимать, против кого ты играешь. Вышли на второй тайм, поняли, что можем играть против них. Это еще один матч, который я никогда не забуду.

- Какой самый важный гол в вашей карьере?

- Я много не забивал, но, наверное, гол в ворота "Црвены Звезды" в дерби. Мы тогда проиграли 2:1, но я своим голом сравнял счет. Если бы гол в ворота "МЮ" записали на меня, а не как автогол, его тоже можно было бы назвать.

- Это ваш последний сезон в карьере?

- Да, после него я завершу карьеру.

- Кем хотите стать после завершения карьеры?

- Сейчас думаю, что не хочу быть тренером. Пару лет буду отдыхать, проводить время с семьей. Неплохая работа - стать агентом, летать смотреть футбол и игроков. Посмотрим, что будет. Сейчас для меня важнее всего вернуть "Астане" чемпионский титул.

Напомним, Рукавина выступает за "Астану" с 2018 года. В составе столичного клуба он выиграл два титула чемпиона Казахстана (2018 и 2019).

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КПЛ-2021 Астана ФК Межсезонье в КПЛ Клопп Юрген
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