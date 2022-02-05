"Рубин" и "Днепр", или с кем сыграет чемпион КПЛ на вторых сборах

Чемпион КПЛ-2021 костанайский "Тобол" на вторых предсезонных сборах проведет пять контрольных матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

7 февраля команда Александра Москаленко сыграет с калининградской "Балтикой". Через три дня костанайцы встретятся с "Александрией" из Украины. 13 февраля соперником чемпионов КПЛ-2021 будет "Нижний Новгород", а 18-го - украинский "Днепр" из одноименного города. Завершающим поединком на сборах станет матч с казанским "Рубином".

Напомним, костанайцы на правах победителя КПЛ-2021 в сезоне 2022/23 выступят в Лиге чемпионов.

"Тобол" определился c тремя игроками