Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 19:32
 

За рубежом восхитились голом 17-летнего вундеркинда "Челси" из Казахстана (Видео)

  Комментарии (1)

Поделиться
За рубежом восхитились голом 17-летнего вундеркинда "Челси" из Казахстана (Видео) Дастан Сатпаев. Фото: КФФ©

Популярный X-аккаунт Football Wonderkids, пишущий о футбольных вундеркиндах, отреагировал на гол казахстанского нападающего Дастана Сатпаева из алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Поделиться
1

Популярный X-аккаунт Football Wonderkids, пишущий о футбольных вундеркиндах, отреагировал на гол казахстанского нападающего Дастана Сатпаева из алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Это произошло в перенесённом матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) со столичным "Женисом". В той игре Сатпаев оформил дубль и помог "Кайрату" одержать победу - 3:1.

Особенно красивым получился первый гол 17-летнего казахстанца.

"Дастану Сатпаеву всего несколько месяцев назад исполнилось 17 лет.

Он вывел "Кайрат" в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

На его счету 11 голов и 7 передач в 18 матчах чемпионата Казахстана.

И он забивает вот такие голы.

Его уже зарезервировал "Челси", - пишет источник.

Дастан Сатпаев забил хет-трик в матче за "Челси"

Кто такой Дастан Сатпаев

Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.

Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.

Дастан Сатпаев уделал Ямаля и сотворил историю в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига Европы 2025/26   •   Англия, Бирмингем   •   Общий этап, мужчины
26 сентября 00:00   •   не начат
Астон Вилла
Астон Вилла
(Бирмингем)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
Кто победит в основное время?
Астон Вилла
Ничья
Болонья
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!