За рубежом восхитились голом 17-летнего вундеркинда "Челси" из Казахстана (Видео)

Популярный X-аккаунт Football Wonderkids, пишущий о футбольных вундеркиндах, отреагировал на гол казахстанского нападающего Дастана Сатпаева из алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.
Это произошло в перенесённом матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) со столичным "Женисом". В той игре Сатпаев оформил дубль и помог "Кайрату" одержать победу - 3:1.
Особенно красивым получился первый гол 17-летнего казахстанца.
"Дастану Сатпаеву всего несколько месяцев назад исполнилось 17 лет.
Он вывел "Кайрат" в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.
На его счету 11 голов и 7 передач в 18 матчах чемпионата Казахстана.
И он забивает вот такие голы.
Его уже зарезервировал "Челси", - пишет источник.
Кто такой Дастан Сатпаев
Дастан Сатпаев – воспитанник академии "Кайрата". В 2025 году нападающий подписал контракт с "Челси", к которому присоединится в 2026 году после достижения 18-летия.
Трансфер Сатпаева в "Челси" стал рекордным - лондонский клуб заплатил 4,3 миллиона евро.
