Разгромы, камбэки, "привозы" и провокации. Почему матч КПЛ "Тобол" - "Кайрат" должен получиться крутым

Матч "Тобол" - "Кайрат" станет центральным в 18-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Корреспондент Vesti.kz вспоминает встречи последних сезонов между этими клубами и приходит к выводу, что ближайшая игра станет украшением национального турнира.

В этом сезоне соперники уже пересекались дважды. В полуфинале Суперкубка Казахстана в Туркестане основное время завершилось результативной ничьей - 3:3. Матч вне всяких сомнений заслуживал финала и завершился победой костанайцев в серии пенальти - 4:2.

В шестом туре чемпионата уже "Кайрат" был близок к победе. Но в самой концовке при счете 2:2 Нуралы Алип не реализовал пенальти. Игра по традиции получилась эмоциональной и вместила ряд эпизодов, ставших ключевыми - это и быстрый гол в ворота алматинцев, дубль Хосе Канте, "привоз" Раде Дугалича и упомянутый выше 11-метровый.

Именно по окончании этого матча были произнесены провокационные слова Дугалича:

"Пусть не забывают, кто чемпион". Дугалич - о привозе в матче с "Тоболом", новичке "Кайрата" и гонке за титул КПЛ

"Кайрат" после этого постигла черная полоса - клуб, казалось, безнадежно проиграл в чемпионской гонке. Возможно, потери еще скажутся на турнирной судьбе алматинцев.

Между тем в предыдущем году "Кайрат", завоевавший "золото", выходил безоговорочным победителем в матчах с "Тоболом", 3:1 - в первом круге и разгром во втором - 4:0.

Еще веселее соперники играли в 2019 году, когда алматинцев возглавил Алексей Шпилевский. В первой части сезона "Тобол" играючи брал свое у "Кайрата" - 1:0 в чемпионате и 5:1 в Кубке Казахстана. Причем оба поединка были сыграны в Алматы.

А вот в двух других встречах того сезона подопечные Шпилевского реабилитировались. Игра в Костанае получилась наиболее драматичной и результативной. "Тобол" вел со счетом 2:0, но уступил 3:5.

Игра в Алматы оказалась скучнее - "Кайрат" выиграл 2:0.

Сейчас дополнительную интригу ближайшему матчу придает фактор кадровых перемен в обоих клубах. "Тобол" покинул Григорий Бабаян, вошедший в тренерский штаб московского ЦСКА, а "Кайрат" остался без Шпилевского, который возглавил немецкий "Эрцгебирге" из второй Бундеслиги.

С алматинцами теперь работает исполняющий обязанности главного тренера Кирилл Кекер, а с "Тоболом" - Александр Москаленко, представленный в аналогичном статусе.

Матч в Костанае пройдет 28 июня.

"Кайрат" занимает третье место и отстает от костанайского клуба и "Астаны" на три очка. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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