Разгромом с 8 голами завершился матч предпоследнего тура КПЛ

Состоялся матч 25 тура КПЛ-2024 между петропавловским "Кызыл-Жаром" и кызылординским "Кайсаром", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:2.

Гости первыми на 13-й минуте открыли счет усилиями Василия Совпеля.

Затем, "Кайсар" получил в свои ворота шесть мячей. Хет-трик на свой счет записал Сенин Себаи (41, 52 и 38 минута). Дубль оформил Евгений Березкин (19, 64), еще один гол забил Лука Имнадзе (75).

В составе "Кайсара" на 90-й минуте второй мяч забил Совпель.

Таким образом, "Кызыл-Жар" набрал 26 очков и остался на девятом месте. У "Кайсара" 31 балл и восьмая строчка в таблице КПЛ.