Раскрыты условия личного контракта Тихонова с "Астаной"

Стали известны условия личного контракта главного тренера "Астаны" Андрея Тихонова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, в соглашении предусмотрен пункт об автоматической пролонгации и повышении зарплаты, если "Астана" станет чемпионом.

"У тренера "Астаны" Андрея Тихонова в контракте есть пункт про автоматическую пролонгацию контракта. Условие - чемпионство. Если "Астана" станет чемпионом, то у тренера автоматом повышение зарплаты в 1,5 раза и еще контракт на год", - пишет источник.

Между тем инсайдер Айдын Кожахмет информирует, что Тихонов может быть уволен со своего поста еще за тур до финиша чемпионата, если "Астана" проиграет "Кайрату" в 25-м туре КПЛ.

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Напомним, матч пройдет сегодня, 24 октября, в Алматы и начнется в 15:00. Прямая трансляция доступна здесь.

За два тура до завершения сезона "Астана" с 56 очками возглавляет турнирную таблицу КПЛ, опережая "Тобол" на один балл.

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