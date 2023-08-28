Рамазан Оразов попрощался с "Тоболом"

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов попрощался с костанайским "Тоболом", сообщают Vesti.kz. Он опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, отметив яркие моменты, пережитые в команде.
"Дорогие костанайцы! Пришло время и с вами прощаться! Хоть и провел в "Тоболе" немного времени, было много ярких моментов. Один из них - ваше теплое отношение ко мне!
Хочу сказать спасибо за то, что на протяжении четырех месяцев всегда поддерживали меня, гнали команду вперед на Центральном и создавали прекрасную атмосферу!
Также хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб и работников клуба!
Не говорю прощай. До скорой встречи, Костанай! Желаю удачи в предстоящих матчах! Алға, "Тобыл"! - написал Оразов.
Ранее "Тобол" объявил об уходе Оразова. Источники сообщают, что полузащитник сборной Казахстана уже вылетел в Словению и в ближайший понедельник подпишет контракт с "Копером".
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