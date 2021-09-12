Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Тобола" за лидерство в КПЛ

Сегодня, 12 сентября, в рамках 20-го тура чемпионата Казахстана по футболу пройдут еще четыре матча, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в 17:00 сыграют "Шахтер" - "Жетысу", в 18:00 - "Актобе" - "Тараз", в 19:00 - "Ордабасы" - "Кайрат", а в 20:00 - "Тобол" - "Каспий". Матчи "Шахтер" - "Жетысу" и "Ордабасы" - "Кайрат" в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, а игры "Актобе" - "Тараз" и "Тобол" - "Каспий" - телеканал QSportExtra.

"Шахтер" - "Жетысу" - трансляция в интернете

"Актобе" - "Тараз" - трансляция в интернете

"Ордабасы" - "Кайрат" - трансляция в интернете

"Тобол" - "Каспий" - трансляция в интернете

Напомним, на данный момент в чемпионате лидирует "Астана", которая в 20-м туре обыграла "Акжайык". У столичных футболистов стало 44 очка, "Тобол" отстает на два балла, а "Кайрат" - на семь. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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