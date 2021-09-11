"Астана" вышла на первое место в КПЛ-2021

Футболисты "Астаны" одержали победу над уральским "Акжайыком" в матче 20-го тура чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Уральске и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник "Астаны" Валерий Чуперка, отличившийся на 10-й минуте игры.
Благодаря этой победе "Астана" набрала 44 очка и вышла на первое место в турнирной таблице КПЛ. "Акжайык" (28) остался на пятой строчке.
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