Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 07:35
 

Прямая трансляция матча "Тобол" - "Ордабасы" в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча "Тобол" - "Ордабасы" в КПЛ ©Depositphotos

Сегодня, 24 сентября, состоится перенесённый матч 9-го тура чемпионата Казахстана по футболу между костанайским "Тоболом" и шымкентским "Ордабасы", передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 24 сентября, состоится перенесённый матч 9-го тура чемпионата Казахстана по футболу между костанайским "Тоболом" и шымкентским "Ордабасы", передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Костанае и начнётся в 19:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Также матч покажут в прямом эфире на YouTube-канале KFF League:

Команды встречались 58 раз: "Тобол" одержал 28 побед, 15 игр завершились вничью, а в 15 случаях сильнее оказался "Ордабасы". Разница мячей - 80:58 в пользу костанайцев. Дома "Тобол" провёл против шымкентцев 28 матчей: 16 побед, 7 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 44:23.

Перед новым противостоянием "Тобол", имея 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице, а "Ордабасы" с 31 баллом идёт на седьмой строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Казахстана по футболу 2025   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 9, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Тобол
Тобол
(Костанай)
- : -
Ордабасы
Ордабасы
(Шымкент)
Кто победит в основное время?
Тобол
Ничья
Ордабасы
Проголосовало 132 человек

Реклама

Живи спортом!