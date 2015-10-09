Прямая трансляция матча "Тобол" - "Ордабасы" в КПЛ

Сегодня, 24 сентября, состоится перенесённый матч 9-го тура чемпионата Казахстана по футболу между костанайским "Тоболом" и шымкентским "Ордабасы", передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Костанае и начнётся в 19:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Также матч покажут в прямом эфире на YouTube-канале KFF League:

Команды встречались 58 раз: "Тобол" одержал 28 побед, 15 игр завершились вничью, а в 15 случаях сильнее оказался "Ордабасы". Разница мячей - 80:58 в пользу костанайцев. Дома "Тобол" провёл против шымкентцев 28 матчей: 16 побед, 7 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 44:23.

Перед новым противостоянием "Тобол", имея 44 очка, занимает третье место в турнирной таблице, а "Ордабасы" с 31 баллом идёт на седьмой строчке.