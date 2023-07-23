Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Мактаарал" и еще двух игр КПЛ

Сегодня, 23 июля. состоятся три заключительных матча 16 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игровой день начнется в Караганде в 18:00 по столичному времени, где местный "Шахтер" примет актауский "Каспий".

В 19:00 в Алматы состоится матч "Кайрат" - "Мактаарал". А в 21:00 в Костанае сойдутся "Тобол" и "Окжетпес".

Матч "Шахтер" - "Каспий" покажет ПФЛК-ТВ в YouTube. А два других матча будет транслировать Qazsport. Прямые эфиры также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.

Напомним, накануне шымкентский "Ордабасы" вновь вышел в лидеры КПЛ-2023

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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