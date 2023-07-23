Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Мактаарал" и еще двух игр КПЛ

Сегодня, 23 июля. состоятся три заключительных матча 16 тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игровой день начнется в Караганде в 18:00 по столичному времени, где местный "Шахтер" примет актауский "Каспий".
В 19:00 в Алматы состоится матч "Кайрат" - "Мактаарал". А в 21:00 в Костанае сойдутся "Тобол" и "Окжетпес".
Матч "Шахтер" - "Каспий" покажет ПФЛК-ТВ в YouTube. А два других матча будет транслировать Qazsport. Прямые эфиры также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.
Напомним, накануне шымкентский "Ордабасы" вновь вышел в лидеры КПЛ-2023
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