Прямая трансляция битвы "Тобола" с "Кайратом" и еще двух матчей КПЛ

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В 18:00 в Караганде стартует матч "Шахтер" - "Атырау". Через два часа параллельно в Костанае "Тобол" примет "Кайрат", а в Кызылорде "Кайсар" сыграет с "Тураном".
Все три игры можно будет увидеть в прямом эфире на официальном сайте QFL.
На данный момент в турнирной таблице с 18-ю баллами лидируют "Актобе" и алматинский "Кайрат", на третьей позиции находится шымкентский "Ордабасы" (16), а последнее место занимает астанинский "Женис" (7).
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