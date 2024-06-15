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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Прямая трансляция битвы "Тобола" с "Кайратом" и еще двух матчей КПЛ

Прямая трансляция битвы "Тобола" с "Кайратом" и еще двух матчей КПЛ
©ФК "Кайрат"

Сегодня, 15 июня, состоятся три матча 11-го тура Премьер-Лиги чемпионата Казахстана по футболу, передает Vesti.kz.

В 18:00 в Караганде стартует матч "Шахтер" - "Атырау". Через два часа параллельно в Костанае "Тобол" примет "Кайрат", а в Кызылорде "Кайсар" сыграет с "Тураном".

Все три игры можно будет увидеть в прямом эфире на официальном сайте QFL.

На данный момент в турнирной таблице с 18-ю баллами лидируют "Актобе" и алматинский "Кайрат", на третьей позиции находится шымкентский "Ордабасы" (16), а последнее место занимает астанинский "Женис" (7).

Реванш в Семее и месть "Ордабасы". Пять главных интриг 11-го тура КПЛ

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Футбол Кайрат ФК Тобол ФК Казахстан Кайсар ФК Туран ФК Шахтер ФК Атырау ФК

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