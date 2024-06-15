Прямая трансляция битвы "Тобола" с "Кайратом" и еще двух матчей КПЛ

Сегодня, 15 июня, состоятся три матча 11-го тура Премьер-Лиги чемпионата Казахстана по футболу, передает Vesti.kz.

В 18:00 в Караганде стартует матч "Шахтер" - "Атырау". Через два часа параллельно в Костанае "Тобол" примет "Кайрат", а в Кызылорде "Кайсар" сыграет с "Тураном".

Все три игры можно будет увидеть в прямом эфире на официальном сайте QFL.

На данный момент в турнирной таблице с 18-ю баллами лидируют "Актобе" и алматинский "Кайрат", на третьей позиции находится шымкентский "Ордабасы" (16), а последнее место занимает астанинский "Женис" (7).

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