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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Не продали в РПЛ и жутко критиковали. "Актобе" закупил легионеров, но их тащит свой воспитанник

Не продали в РПЛ и жутко критиковали. "Актобе" закупил легионеров, но их тащит свой воспитанник
©ФК "Актобе"

Максим Самородов безупречно стартовал в новом сезоне чемпионата Казахстана и показал, как не скисать, даже когда в команде полно легионеров. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как крепнет один из самых многообещающих талантов страны и чем примечателен его период в "Актобе"

Прошлый год прошел для Максима как на волнах - от интереса московского "Спартака" до публичной обструкции со стороны руководителя клуба. Возможно, именно поэтому Самородов не сделал качественного рывка ни с точки зрения стабильности, ни в своем статусе в сборной. и значительно не прибавил в результативности. В общем получился этап болезни роста. 

При этом теперь уже бывший руководитель "Актобе" Руслан Хамбаров на днях рассказал несколько любопытных деталей о прошлом сезоне Самородова. В частности, в интервью проекту "Че Травишь" он вспомнил про заблокированный трансфер игрока в клуб российской премьер-лиги "Ахмат": 

"Нам предлагали 200 или 300 тысяч долларов. Я посчитал, что в России не самая хорошая ситуация, они не играют в еврокубках, задумываются о переходе в Азию. Но и в целом болельщики бы меня не поняли, если бы в период борьбы за чемпионство я бы продал игрока. Тогда, чтобы деликатно отказать "Ахмату", мы сказали, что продадим за полмиллиона долларов. Если говорить о будущем, ему нужно показать себя в еврокубках с "Актобе", а потом двигаться дальше, он уже должен выходить из зоны комфорта". 

Также Хамбаров объяснил, почему публично раскритиковал Самородова и обвинил его в звездной болезни: 

"Если задавать вопрос, стал ли он лучше играть после моей критики? То тренеры и команда считают, что да. Но после той ситуации я ему позвонил и он сам говорил, что виноват, что играл плохо. Я ему просто сказал, что нельзя так делать, старшие товарищи плюются от тебя, говорят, что столько обрезов получаем от него, но он это признавал. Если критика объективная, ее нужно воспринимать и делать из этого уроки. Но я отмечу, Макс очень талантливый, у него большое будущее, ему нужно правильно распределить свое время и энергию". 

Сейчас Самородову только 20 лет, но он проводит уже третий полноценный сезон в КПЛ. Подобные перепады наверняка были неизбежны, но, похоже, парень справляется и выходит на новую ступень карьеры. 

Даже если взглянуть на банальную статистику: сезон-2021 - 20 матчей, три гола, сезон-2022 - 22 матча, три гола и новый сезон-2023 - два матча, три гола. То есть Максим уже на старте этого чемпионата повторил свои лучшие показатели в прошлые годы. 

А ведь в плане конкуренции ситуация для Самородова с каждым годом все сложнее, поскольку амбиции и возможности "Актобе" растут. В это трансферное окно на его позицию пришел один из лучших бомбардиров КПЛ-2022 Андрия Филиппович, а также бывший нападающий "Шахтера" Идрис Умаев. Плюс, среди фланговых игроков атаки остался Уго Видемон. 

Но именно Самородов дал импульс "Актобе" при нервном старте нынешнего чемпионата. Так, он выскочил на замену с "Жетысу" и за 13 минут организовал победный гол, блестяще разобравшись в штрафной. 

С "Окжетпесом" молодой казахстанец вышел уже в основе и снова обеспечил победу. На этот раз он оформил дубль, вновь проявив хладнокровие в реализации моментов: 

Столь яркая и эффективная игра Самородова может помочь ему завоевать место в основе сборной Казахстана в ближайших матчах. Ведь герои прошлого цикла в лице Эльхана Астанова и Рамазана Оразова пока не совсем гладко вкатываются в сезон. Энергия, амбиции и кураж таких молодых игроков, как Самородов или Прокопенко (о котором мы писали ранее), способны придать свежести команде Магомеда Адиева. 

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

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Метки:
Актобе ФК КПЛ Сборная РК по футболу

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