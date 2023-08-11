Прилет Слуцкого в Алматы не связан с "Кайратом", но есть интерес от другого клуба - источник

Появились некоторые подробности прибытия известного российского тренера Леонида Слуцкого в Казахстан, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Новый Спорт Радар", прилет Слуцкого в Алматы вообще никак не связан с ФК "Кайрат", что было подтверждено руководством "желто-черных".

В то же время отмечается, что к сотрудничеству с экс-главным тренером московского ЦСКА и сборной России проявляет интерес другой клуб КПЛ, находящийся в середине турнирной таблицы.

Последним клубом 52-летнего Слуцкого стал казанский "Рубин", который он тренировал в период 2019-2022 годов. Также россиянин возглавлял нидерландский "Витесс", английский "Халл Сити", самарские "Крылья Советов", "Москву", элистинский "Уралан".

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