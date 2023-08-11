Станет тренером "Кайрата"? Леонид Слуцкий прилетел в Алматы

Известный российский тренер Леонид Слуцкий прилетел в Алматы, сообщает "Спорт Шредингера".

52-летний специалист в конце прошлого года покинул "Рубин" и с тех пор остается без команды. Он - трехкратный чемпион России, участник 1/4 финала Лиги чемпионов и Евро-2016. В "Рубине" Слуцкий тренировал Хвичу Кварацхелию, а в "Витессе" - Мартина Эдегора. Также он возглавлял сборную России, ЦСКА и английский "Халл Сити".

Ранее появлялась информация о возможном увольнении Кирилла Кекера из "Кайрата", но он сохранил свой пост. После 18 игр в КПЛ алматинцы занимают четвертое место.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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