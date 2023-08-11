Станет тренером "Кайрата"? Леонид Слуцкий прилетел в Алматы

Известный российский тренер Леонид Слуцкий прилетел в Алматы, сообщает "Спорт Шредингера".
52-летний специалист в конце прошлого года покинул "Рубин" и с тех пор остается без команды. Он - трехкратный чемпион России, участник 1/4 финала Лиги чемпионов и Евро-2016. В "Рубине" Слуцкий тренировал Хвичу Кварацхелию, а в "Витессе" - Мартина Эдегора. Также он возглавлял сборную России, ЦСКА и английский "Халл Сити".
Ранее появлялась информация о возможном увольнении Кирилла Кекера из "Кайрата", но он сохранил свой пост. После 18 игр в КПЛ алматинцы занимают четвертое место.
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