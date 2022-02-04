Президент ПФЛК выдвинут кандидатом. Кто еще претендует на пост президента КФФ

Сегодня, 4 февраля, Актюбинская федерация футбола выдвинула главу Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Олжаса Абраева для участия в выборах на пост президента Казахстанской федерации футбола (КФФ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что работать на должности такого уровня должен человек с успешным опытом и резюме в спортивной сфере. По их мнению, текущий президент ПФЛК станет достойной кандидатурой.

"Он хорошо известен сообществу по успешным стратегическим проектам в футболе и антикризисной работе в пандемийный период. Именно при персональном участии Абраева в профессиональный футбол пришел серьезный коммерческий партнер, который выплачивает призовые деньги за победы в Кубках и участие в чемпионате Казахстана, а также финансово поддерживает сборные Казахстана по футболу. Благодаря серьезному спонсорскому контракту Казахстанская федерация футбола отказалась от государственного финансирования".



Кроме того, отмечается, что благодаря президенту ПФЛК в Казахстане удалось внедрить систему VAR и подписать соглашения с иностранными партнерами для монетизации коммерческих прав.

"Команда Абраева внедрила в Казахстане VAR (систему видеопомощи арбитрам), убедив FIFA (Международную федерацию футбола), что Казахстан технически и практически cоответствует высокому предъявляемому уровню всего проекта VAR, который пока что работает только в топовых чемпионатах Европы и других континентов. Сам факт получения лицензии от FIFA говорит о колоссальном объеме успешно проведенной работы". Помимо этого, под руководством Абраева ПФЛК подписала соглашения с международными партнерами для монетизации коммерческих прав. Теперь иностранные зрители смогут смотреть все матчи чемпионата Казахстана через международные платформы Eleven Sport и One Football, а казахстанские клубы будут получать с этого доход. В области коммерциализации спорта проекты ПФЛК под руководством Абраева являются передовыми и продуктивными в сравнении с другими федерациями и лигами страны".

В Актюбинской федерации футбола уверены, что опыт Абраева принесет пользу казахстанскому футболу.

"Немаловажен тот факт, что Олжас Абраев с 19 лет работает в футбольной сфере, начиная с простого менеджера федерации футбола города Алматы и пройдя много этапов до руководителя профессиональной лиги. Он отлично осведомлен о проблемах на местах и вариантах развития, имеет опыт работы в футбольном клубе и футзале. Как считают специалисты, его спортивный бэкграунд, успешные проекты и действующая команда профессионалов принесут пользу казахстанскому футболу".

Отметим, что, помимо Абраева, свои кандидатуры на пост президента КФФ выдвинули Давид Лория и Адилет Барменкулов.

Лория является бывшим вратарем сборной Казахстана и многих клубов КПЛ. В 2019 году он завершил карьеру и начал обучение по программе UEFA MIP, созданной для бывших игроков сборных по обучению менеджменту. Его сокурсниками оказались такие известные футболисты, как бразилец Кака, россияне Андрей Аршавин и Алексей Смертин, ивуариец Дидье Дрогба и другие.

Барменкулов известен по работе с карагандинским "Шахтером", в котором он возглавляет совет директоров. Он намерен представить комплексный план реформ футбола в Казахстане, предполагающий в том числе отказ от государственного финансирования, строительство футбольных академий и другие инициативы, направленные на развитие футбола среди широких слоев населения.

Кроме того, неофициальные источники информируют о возможном участии в выборах футболистов Дидара Сыдыкбека, Самата Смакова и бизнесмена Ерлана Джарылкасымова. При этом генсек КФФ Азамат Айтхожин решил не выдвигаться. Выборы должны пройти 28 февраля.